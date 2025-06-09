Ірина Горова показала дорослого сина від Потапа: на кого він схожий
Продюсерка і перша дружина українського репера Потапа Ірина Горова показала їхнього сина Андрія, якому цього року виповниться 17 років.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.
"Ma boy", - підписала вона фото.
На світлині видно, що хлопець уже значно вищий, ніж його мама.
Судячи з усього, фото було зроблено на вокзалі перед поїздкою.
Горова з сином (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Як відреагували в мережі
Фоловери ексдружини Потапа одразу ж почали коментувати її публікацію. Багато хто зазначив, що син дуже схожий на Горову:
- "Як же він виріс. Ви чудові"
- "Вау!"
- "Уже дорослий. Красень"
- "Який дорослий"
- "Син дуже схожий на вас"
- "Ого, як виріс швидко. Як швидко час летить"
- "Мамина копія"
- "Мамин син".
Ірина Горова показала сина від Потапа (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Які стосунки у Потапа з сином
Попри те, що репер практично не живе в Україні після початку повномасштабного вторгнення, він підтримує спілкування з сином.
"Він бере участь у вихованні Андрія. Вони постійно листуються, телефонують один одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол, - розповідала у своєму блозі Горова.
"Я вам скажу так, що Олексій дуже класний батько. Він Андрія дуже правильно вчить і підказує, що чоловік має робити у своєму дорослішанні", - підкреслила вона.
Зазначимо, що син Потапа та Ірини Горової Андрій займається баскетболом у збірній SELFMADE U-17, створеній на базі київської Дитячої баскетбольної академії.
Потап із сином - архівне фото (фото: instagram.com/realpotap)
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