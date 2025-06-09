Ірина Горова показала дорослого сина від Потапа: на кого він схожий

Продюсерка і перша дружина українського репера Потапа Ірина Горова показала їхнього сина Андрія, якому цього року виповниться 17 років.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

"Ma boy", - підписала вона фото.

На світлині видно, що хлопець уже значно вищий, ніж його мама.

Судячи з усього, фото було зроблено на вокзалі перед поїздкою.

Горова з сином (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Як відреагували в мережі

Фоловери ексдружини Потапа одразу ж почали коментувати її публікацію. Багато хто зазначив, що син дуже схожий на Горову:

"Як же він виріс. Ви чудові"

"Вау!"

"Уже дорослий. Красень"

"Який дорослий"

"Син дуже схожий на вас"

"Ого, як виріс швидко. Як швидко час летить"

"Мамина копія"

"Мамин син".

Ірина Горова показала сина від Потапа (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Які стосунки у Потапа з сином

Попри те, що репер практично не живе в Україні після початку повномасштабного вторгнення, він підтримує спілкування з сином.

"Він бере участь у вихованні Андрія. Вони постійно листуються, телефонують один одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол, - розповідала у своєму блозі Горова.

"Я вам скажу так, що Олексій дуже класний батько. Він Андрія дуже правильно вчить і підказує, що чоловік має робити у своєму дорослішанні", - підкреслила вона.

Зазначимо, що син Потапа та Ірини Горової Андрій займається баскетболом у збірній SELFMADE U-17, створеній на базі київської Дитячої баскетбольної академії.

Потап із сином - архівне фото (фото: instagram.com/realpotap)