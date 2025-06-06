Де зараз і як виглядає Потап: перейшов на російську і записався в качалку

Відомий український репер і продюсер Потап за час повномасштабної війни кардинально змінив спосіб життя: живе за кордоном, активно займається спортом і дає інтерв'ю російською.

Що відомо про його новий образ і чим він займається зараз, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Де живе Потап під час війни в Україні

Наразі Потап більшою мірою проживає в Барселоні, Іспанія. За його словами, це місто надихає на творчість, тут він почувається вільно й активно працює над новими ідеями. Крім того, він часто буває в США та інших країнах.

Де зараз Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона - всі на борт! Наш креативний поїзд набирає швидкість. 2025-й буде грандіозним і масштабним. Ми ставимо на карту шоу-бізнесу в різних формах і проявах", - заявив продюсер напередодні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ співак декілька разів виїжджав з України і повертався.

Артист наголошував, що робить це легально, скориставшись програмою, яка дає змогу чоловікам тимчасово перетинати кордон за певними підставами, і повернувся за кордон після благодійних концертів у Києві.

Як змінилося життя і зовнішність Потапа після виїзду з України (фото: instagram.com/realpotap)

"Є способи, є системи, різні програми, я не знаю як правильно сказати, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати дозвіл на виїзд. Це непросто, потрібно проходити бюрократію. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції. Вона передбачає, що я повинен повернутися. Тобто вона на певний термін. Тому я повертаюся", - розповів він в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Схуднення і спорт

Навесні 2025 року репер розповів, що схуд на 25 кілограмів - раніше його вага була близько 140 кг.

Потап до схуднення (фото: instagram.com/realpotap)

Артист розповів, що змінив свій стиль життя, зокрема, почав займатися фізичною активністю. Він записався в тренажерний зал, що стало частиною його нового способу життя, а також він став дотримуватися дієти.

"Я змінився, я схуд, я готовий розривати. Я працюю - я вже мінус 25 кг. Завтра, наприклад, день без їжі взагалі. Тільки вода. До моєї ідеальної ваги ще потрібно мінус кілограмів 10. Важив 140 кг", - розповів репер в інтерв'ю "Все Всегда Везде".

Потап схуд на 25 кг (фото: instagram.com/realpotap)

Перехід на російську мову

Попри війну в Україні, Потап неодноразово давав інтерв'ю російською мовою, що викликає обурення в українських шанувальників.

Артист пояснює це бажанням бути почутим не тільки в Україні, а й за її межами, зокрема, в російськомовних країнах, де, на його думку, інформаційна боротьба також важлива.

"Якщо ми хочемо бути почутими, іноді потрібно говорити мовою противника", - заявив він в одному з інтерв'ю.

Чому Потап розмовляє російською (фото: instagram.com/realpotap)

Чим займається зараз Потап

Нещодавно представив новий музичний проєкт під сценічним ім'ям Slavic Balagan.

У рамках цього проєкту він випустив пісню "Trumpumpum", присвячену Дональду Трампу, з кліпом, повністю згенерованим за допомогою штучного інтелекту.

У відео з'являються віртуальні версії світових лідерів, таких як Трамп, Кім Чен Ин, Ілон Маск та інші, які святкують на балканській вечірці.

Проєкт Slavic Balagan - це спроба Потапа експериментувати з новими музичними та культурними концепціями, орієнтуючись на міжнародну аудиторію.

Однак його творчість під цим ім'ям викликає суперечливі відгуки, і час покаже, чи зможе він знайти свого слухача за межами України.

Потап створив новий проєкт (фото: instagram.com/realpotap)