Каменських на рідкісних кадрах показала 70-річну маму-красуню (фото)

Українська співачка Настя Каменських показала, як зараз виглядає її мама Лідія Петрівна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Настя Каменських, яка нині активно будує музичну кар’єру за кордоном, навідалася додому - до рідного Києва.

У соцмережах виконавиця відзначила геолокацію української столиці й опублікувала ніжний кадр з найріднішою - своєю мамою Лідією Петрівною.

На знімку 70-річна мама співачки, яка в минулому була вокалісткою легендарного Національного хору імені Верьовки, сидить у ресторані з коктейлем у руках - елегантна, усміхнена й дуже сучасна.

Мама Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, нещодавно Потап розповідав, що переважно вони з Настею живуть у Барселоні.

Там репер навіть відкрив офіс Mozgi International. Каменських же продовжує впевнено рухатися до мети - підкорити латиноамериканський музичний ринок.

"Ми зараз живемо в різних містах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських, вона співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу - це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Тому ми там базуємось і звідти весь рух відбувається", - запевняв Потап.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, 4 травня Насті виповнилося 38 років. Свій день народження вона провела разом з чоловіком - за межами України.