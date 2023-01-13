Відома російська акторка збирається на Донбас, а її син уже воює проти українців (фото)

Поплавська їде на Донбас

За словами журналістів видання, акторка їде на фронт з метою передачі окупантам гуманітарної допомоги, яку вона нібито весь час збирає.

"Ми спимо по три-чотири години, збираючи та закуповуючи вантажі, вкладаємо свої гроші. Я, щоправда, не заробляю кілька мільйонів. Заробила б - віддала б. У мене зараз зібрано величезний вантаж, і я сама поїду до Донбасу", - розповіла путіністка.

До того ж її син Клим Поплавський також підтримує дії Путіна в Україні, тому став добровольцем і пішов воювати проти українців.

Як розповідає Поплавська, він самостійно придбав усю необхідну амуніцію, пройшов навчання і тепер хоче зняти на Донбасі фільм. Акторка дуже поважає свого сина за те, що він вбиває українців.

Сини Яни Поплавської (фото: росЗМІ)

Що відомо про Яну Поплавську

Російська акторка не славиться великою фільмографією. Її найуспішнішою роботою стала "Червона Шапочка", яка й принесла Поплавській славу.

Вона є активною прихильницею режиму Путіна та війни в Україні. Пропагандистка неодноразово передавала бойовикам ДНР та ЛНР гуманітарну допомогу, а у 2017 році публічно звинуватила українців у вбивстві цивільних на Донбасі.

Після 24 лютого позиція Поплавської не змінилася, а лише посилилася. Війну Росії вона називає "порятунком Донбасу", а українських політиків - "злочинцями проти Донбасу".