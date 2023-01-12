"Треба бути патріотом": зрадниця Регіна Тодоренко вперше заговорила про війну в Україні

Від 24 лютого одеситка Регіна Тодоренко не промовила ні слова про війну . Попри це вона продовжила свою діяльність у Росії, коли Україну закидувала снарядами. Аж раптом Тодоренко вирішила перервати мовчанку та нарешті висловити свою думку.

Що думає Тодоренко про війну в Україні

Як власну думку з приводу повномасштабного вторгнення Росії, Регіна навела цитату радянського та російського історика Дмитра Лихачова. У ній йдеться про різницю між націоналізмом і патріотизмом, що знову відгукується старим наративом про "братні народи".

"Треба бути патріотом, а не націоналістом. Нема потреби ненавидіти кожну чужу сім'ю, тому що любиш свою. Нема потреби ненавидіти інші народи, тому що ти патріот. Між патріотизмом і націоналізмом глибока відмінність. У першому - любов до своєї країни, у другому - ненависть до всіх інших", - написала вона.

Позиція Регіни щодо України

У день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Регіна влаштувала у своєму Instagram "розбір гардероба". 1 березня у неї в соцмережах з'явився пост про "дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" тощо.

Пізніше вона сказала, що у неї з чоловіком "різні погляди", тому вони вирішили не висловлюватися, щоб не псувати стосунки. Нагадаємо, що Регіна Тодоренко одружена з росіянином Владом Топаловим.

Висловлювання в каналі - це не єдине, що писала Регіна. На початку квітня ведуча перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі. Він став жертвою тортур росіян.

Тоді Тодоренко опублікувала свічку та написала декілька поетичних рядків.

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