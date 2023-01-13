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Известная российская актриса собирается на Донбасс, а ее сын уже убивает украинцев (фото)

Российская актриса Яна Поплавская (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская заявила, что собирается уезжать на Донбасс. Ее сын Клим Поплавский уже давно ушел добровольцем на фронт, а теперь планирует снимать кино.

Об этом сообщают на пропагандистском сайте "Комсомольская правда".

Поплавская едет на Донбасс

По словам журналистов издания, актриса едет на фронт с целью передачи оккупантам гуманитарной помощи, которую она якобы все время собирает.

"Мы спим по три-четыре часа, собирая и закупая грузы, вкладываем свои деньги. Я, правда, не зарабатываю несколько миллионов. Заработала бы - отдала бы. У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду в Донбасс", - рассказала путинистка.

К тому же, ее сын Клим Поплавский также поддерживает действия Путина в Украине, поэтому стал добровольцем и пошел воевать против украинцев.

Как рассказывает Поплавская, он самостоятельно приобрел всю необходимую амуницию, прошел обучение и теперь хочет снять на Донбассе фильм. Актриса очень уважает своего сына за то, что он убивает украинцев.

Сыновья Яны Поплавской (фото: росСМИ)

Что известно о Яне Поплавской

Российская актриса не славится большой фильмографией. Ее самой успешной работой стала "Красная Шапочка", которая и принесла Поплавской славу.

Она является активной поклонницей режима Путина и войны в Украине. Пропагандистка не раз передавала боевикам ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, а в 2017 году публично обвинила украинцев в убийстве гражданских на Донбассе.

После 24 февраля позиция Поплавской не изменилась, а только усилилась. Войну России она называет "спасением Донбасса", а украинских политиков - "преступниками против Донбасса".

Ранее мы рассказывали о Регине Тодоренко, которая впервые высказалась о войне России.

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Донбасспропагандист