ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома інфлюенсерка прогулялась вулицями Парижу в жакеті від українського бренду (фото)

Вівторок 19 березня 2024 14:49
UA EN RU
Відома інфлюенсерка прогулялась вулицями Парижу в жакеті від українського бренду (фото) Єва Чен (фото: instagram.com/evachen212)
Автор: Юлія Любченко

Інфлюенсерка Єва Чен засвітилась у жакеті українського бренду Litkovska під час Тижня моди в Парижі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль блогерки.

Єва Чен засвітилась у вбранні від бренду Litkovska

Українські бренди вже давно завоювали серця зірок у всьому світі, особливу популярність мають сукні та головні убори. Але не оминають і стороною жакети та верхній одяг.

Наприклад, на Тижні моди у Парижі популярна інфлюенсерка Єва Чен з’явилась у дуже цікавому жакеті оверсайз від українського бренду Litkovska.

Насправді образ знаменитості є досить простим, але при цьому стильним, оскільки він складається з пари широких джинсів темно-синього кольору, чорних чобіт з гострим носком на шпильці та з жакета коричневого кольору від Litkovska.

Відома інфлюенсерка прогулялась вулицями Парижу в жакеті від українського бренду (фото)

Єва Чен у жакеті від Litkovska (фото: instagram.com/evachen212)

Цілком лук інфлюенсерки виглядає дуже стильно, адже складається з модних сучасних речей, які демонструють її вишуканий смак та любов до простоти.

Варто зауважити, що це вже далеко не перший раз, коли Єва з’являється на публіці в речах від українських дизайнерів. Вона доволі часто одягає на прогулянки знамениті капелюхи від бренду Ruslan Baginskiy.

Тож, ця поява у жакеті з українською душею, жодним чином не дивує прихильників жінки та самих дизайнерів, але це приємно, коли закордонні зірки маючи вибір зі світових та дуже відомих брендів, звертають свою увагу на українські речі через їхню унікальність та особливу якість.

Раніше ми розповідали, що співачка Медісон Бір засвітилась у вбранні від українського бренду.

Також читайте, скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Блогерка Бренди
NEWS
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників