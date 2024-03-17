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Скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль (фото)

Неділя 17 березня 2024 18:48
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Скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль (фото) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль останнім часом стала ледве не українською "іконою стилю", вбрання якої цікавлять багатьох жінок.

Про ціну чорної сукні, як у Кароль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці співачки.

Скільки коштує чорна сукня, як у Тіни Кароль

Кароль за останні 1,5 року показала чимало цікавих та геть нових для себе образів. Не можна сказати, що раніше жінка не мала власного стилю чи з ним щось було не так - ні. Просто за цей період змінилась сама Тіна, а відповідно і її стиль.

Зараз співачку часто можна побачити в останніх трендах, які досить часто коштують дуже дорого. Але за словами артистки, всі ці речі їй або дарують бренди завдяки бартеру, або ж це просто оренда образу для виступів чи знімання кліпу.

Скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль (фото)

Вартість сукні Тіни Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Так, один з крайніх образів Кароль у чорній сукні з витонченим розрізом також пригорнув до себе багато уваги, а знаючи, що одяг співачки коштує доволі дорого, одна з її прихильниць, яка щоразу досліджує бренд і вартість образів Кароль вже встигла розповісти цю інформацію у своєму блозі.

Отже, розкішна сукня з одним рукавом і розрізом збоку з фотосесії Тіни Кароль коштує 850 доларів. Брендом обраної речі є A.M.G Brand, магазини якого є у Києві, Львові, Одесі та Ужгороді.

Варто сказати, що у цій сукні українська поп-діва показала дуже гарні та звабливі фотографії. На кадрах вона лежить на дивані та позує з різних сторін. Всі фотографії є чорно-білими, але і на них чудово видно підкачану фігуру співачки, а особливо помітні м’язи на ногах.

Скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль (фото)Скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль (фото)Скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль (фото)Скільки коштує чорна сукня з вирізами, як у Тіни Кароль (фото)

Тіна Кароль у чорній сукні (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми розповідали про вартість трендового пальта Кароль.

Також читайте, як Тіна Кароль показала на собі вовняний костюм за 80 тисяч гривень.

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