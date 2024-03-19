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Известная инфлюэнсерша прогулялась по улицам Парижа в жакете от украинского бренда (фото)

Вторник 19 марта 2024 14:49
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Известная инфлюэнсерша прогулялась по улицам Парижа в жакете от украинского бренда (фото) Ева Чен (фото: instagram.com/evachen212)
Автор: Юлия Любченко

Инфлюэнсер Ева Чен засветилась в жакете украинского бренда Litkovska во время Недели моды в Париже.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль блогерши.

Ева Чен засветилась в наряде от бренда Litkovska

Украинские бренды уже давно завоевали сердца звезд во всем мире, особую популярность пользуются платьями и головными уборами. Но не обходят стороной жакеты и верхнюю одежду.

Например, на Неделе моды в Париже популярная инфлюэнсерша Ева Чен появилась в интереснейшем жакете оверсайз от украинского бренда Litkovska.

На самом деле образ знаменитости достаточно простой, но при этом стильный, поскольку он состоит из пары широких джинсов темно-синего цвета, черных сапог с острым носком на шпильке и из жакета коричневого цвета от Litkovska.

Известная инфлюэнсерша прогулялась по улицам Парижа в жакете от украинского бренда (фото)

Ева Чен в жакете от Litkovska (фото: instagram.com/evachen212)

В целом лук инфлюэнсерши выглядит очень стильно, ведь состоит из модных современных вещей, демонстрирующих ее изысканный вкус и любовь к простоте.

Стоит отметить, что это уже далеко не в первый раз, когда Ева появляется на публике в вещах от украинских дизайнеров. Она довольно часто надевает на прогулки знаменитые шляпы от бренда Ruslan Baginskiy.

Поэтому это появление в жакете с украинской душой никоим образом не удивляет поклонников женщины и самих дизайнеров, но это приятно, когда зарубежные звезды имея выбор из мировых и очень известных брендов, обращают свое внимание на украинские вещи из-за их уникальности и особого качества.

Ранее мы рассказывали, что певица Мэдисон Бир засветилась в наряде украинского бренда.

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