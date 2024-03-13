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Співачка Медісон Бір засвітилась у вбранні від українського бренду (фото, відео)

Середа 13 березня 2024 21:36
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Співачка Медісон Бір засвітилась у вбранні від українського бренду (фото, відео) Медісон Бір (фото: .instagram.com/madisonbeer)
Автор: Юлія Любченко

Медісон Бір, як і інші зірки встигла засвітитися у вбранні від українського дизайнера одягу Івана Фролова.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль бренду.

Медісон Бір запалила на концерті у костюмі від бренду Frolov

Все частіше й частіше на світових зірках можна побачити вбрання від українських брендів. Особливу увагу заслуговує Іван Фролов, сукні та костюми якого, вже неодноразово світилися у світових турне зірок.

Цього разу й молода співачка Медісон Бір звернула увагу на костюм від Frolov. Певно, дівчину підкорив неймовірно ніжний колір корсетного костюму, який водночас і сексуальним.

Для одного зі своїх концертів у рамках світового турне 25-річна виконавиця вибрала кастомне вбрання блідо-рожевого кольору.

Співачка Медісон Бір засвітилась у вбранні від українського бренду (фото, відео)Співачка Медісон Бір засвітилась у вбранні від українського бренду (фото, відео)

Скриншоти

Він складається з корсету, який вкритий стразами та має охайну шнурівку спереду, а також з мереживної міні-спідниці такого ж кольору. Й саме спідниця має родзинку, адже вона сформована драпіруванням навколо стегон артистки.

У цьому образі Медісон бігала по сцені та дуже активно танцювала й співала. Свій образ Бір доповнила ще ніжно-рожевими гольфами, які додали цікавості її концертному луку.

Також дівчина вирішила не експериментувати із зачіскою та залишила своє пасма розпущеним. Та варто сказати, що з відкритою зоною декольте, така зачіска чудово поєднується.

Раніше ми розповідали, як Гайді Клум з'явилась у глянці в ніжній сукні від українського бренду.

Також читайте, які українські бренди мають у колекції білу сукню, як у Тейлор Свіфт.

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