Відома художниця раптово підтримала скандальну Соню Морозюк: "Я її поважаю"

Українська художниця Євгенія Гапчинська висловилася щодо скандалу навколо Соні Морозюк та її вже колишнього нареченого Гринкевича. Виявилося, що вона "поважає" дівчину.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Гапчинська сказала в інтерв'ю для проекту "Наодинці", яке вийшло на YouTube-каналі ТСН.
За словами Гапчинської, кожен прояв творчості має право на існування. Вона пригадала, що багатьом подобалися картини Морозюк. А тому їй нібито не варто соромитися своїх робіт.
"Морозюк робила свої картини так, як відчувала, як вважала за потрібне. І всім людям це подобалось, ну не всім... Кожна творчість має право на існування. Тобто я по-доброму ставлюсь. Це родині Гринкевичів потрібно соромитись своїх дій, а не Соні Морозюк. Вона митець, їй соромитись своїх картин не потрібно", - заявила Гапчинська.
Художниця зазначила, що дізналася про Морозюк буквально за тиждень до того, як "прогриміла" справа Гринкевичів.
"Я побачила просто її інтерв'ю по телевізору, де вона каже, що працює з п'ятої ранку і заробила собі на квартиру. І це дуже резонує зі мною", - заявила Гапчинська.
Морозюк та Гринкевич (фото: facebook.com/plinskiymedia)
Але навіть після усього художниця, хоча і має образу на Гринкевичей, не засуджує Морозюк. Гапчинська заявила, що поважає скандальну дівчину.
"В мене ще є приватна образа. Тому що це я ж купувала одяг своєму чоловіку, бо йому не підходили ті штани, які купили Гринкевичі. В мене це все просто якось вскипіло і не стикувалося... Навіть після цього, так, я вважаю, що це людина, яка малювала свої картини, і картини класні", - заявила художниця.
"Навіщо ви їх купували, навіщо ви їх вішали в себе вдома, якщо вам не подобалось?.. Якщо вам класно, то вішайте і купуйте. Якщо вам хтось каже, що це погано або це ще щось, нікого не слухайте. І Соню я поважаю за її картини, за те, що вона працює. І за те що, вона робить", - додала вона.
Нагадаємо, колишнього обранця художниці Романа Гринкевича та його батька підозрюють у розкраданні коштів Міноборони. Морозюк не одразу коментувала скандал. Але потім вона заявила про розрив заручин з Гринкевичем.
Окрім цього, художниця виправдалась через квартири на "чесно зароблені" гроші. Нещодавно ж стало відомо, що Гринкевич вперше висловився про Морозюк, яка його кинула.
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