ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Відні автомобілі розмальовують символом "Z": псують тільки машини українців

Новость на русском →
Відень, Вівторок 11 липня 2023 12:35
У Відні автомобілі розмальовують символом "Z": псують тільки машини українців У Відні псують машини українців (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Відні невідомі розмальовують автомобілі та залишають на них російський символ "‎Z". Відомо, що псують лише машини з українськими номерами.

Про це пише ORF.

Що відомо

Акт вандалізму зафіксували у віденському районі Донауштадт. Символи "‎Z", які намальовані червоною фарбою з балончика, помітили на шістьох автівках з українськими номерами.

У віденській поліції підтвердили, що вже розслідують 6 справ за підозрою у пошкодженні майна невідомими зловмисниками. Державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом також було поінформоване про цей інцидент.

У Відні автомобілі розмальовують символом &quot;Z&quot;: псують тільки машини українцівУ Відні автомобілі розмальовують символом &quot;Z&quot;: псують тільки машини українцівУ Відні автомобілі розмальовують символом &quot;Z&quot;: псують тільки машини українцівУ Відні автомобілі розмальовують символом &quot;Z&quot;: псують тільки машини українцівУ Відні автомобілі розмальовують символом &quot;Z&quot;: псують тільки машини українцівУ Відні автомобілі розмальовують символом &quot;Z&quot;: псують тільки машини українців

У Відні автомобілі розмальовують символом "Z" (twitter.com/tanjamaier17)

У яких країнах діє заборона символіки РФ

Літера "Z" уже давно стала символом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Така літера була написана на російській техніці, яка увірвалась в Україну вночі 24 лютого 2022 року.

Зокрема, в деяких країнах її прирівняли до символу агресії та заборонили демонструвати.

Наприклад, у Німеччині за використання символу російських окупантів можна отримати штраф, адже це прирівнюється до порушення громадського порядку.

А от у Молдові взагалі заборонили георгіївську стрічку та символи "‎Z" і "‎V", якими Росія позначала військову техніку під час вторгнення в Україну.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі.

Також ми писали, що насправді означають букви "V," "Z" і "X" на техніці РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Автомобілі Вена