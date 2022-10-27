У Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі: подробиці
У німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв літеру "Z" на вікно свого автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NDR.
Як повідомляє видання, це трапилось ще у березні 2022 року. Чоловік виправдовувався, що це остання буква алфавіту і більше жодного сенсу у це не закладалося.
Суддя у своєму рішенні послався на те, що літера “Z" активно використовується як символ війни проти України та підтримки президента РФ Володимира Путіна.
Правоохоронець виступив свідком по справі та повідомив, що 62-річний чоловік, розмовляючи телефоном, ставив під сумнів ведення Росією війни проти України. Окружний суд Гамбурга визнав чоловіка винним та оштрафував на 4 тисячі євро.
Нагадаємо, що ще у березні в Баварії ввели кримінальну відповідальність за використання знака "Z".
Пізніше у Латвії заборонили символіку, пов'язану з російською агресією.
Також Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт, що забороняє символіку, які використовують окупанти у війні проти України
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