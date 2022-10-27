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У Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі: подробиці

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Німеччинна, Четвер 27 жовтня 2022 15:26
У Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі: подробиці Фото: У Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв літеру "Z" на вікно свого автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NDR.

Як повідомляє видання, це трапилось ще у березні 2022 року. Чоловік виправдовувався, що це остання буква алфавіту і більше жодного сенсу у це не закладалося.

Суддя у своєму рішенні послався на те, що літера “Z" активно використовується як символ війни проти України та підтримки президента РФ Володимира Путіна.

Правоохоронець виступив свідком по справі та повідомив, що 62-річний чоловік, розмовляючи телефоном, ставив під сумнів ведення Росією війни проти України. Окружний суд Гамбурга визнав чоловіка винним та оштрафував на 4 тисячі євро.

Нагадаємо, що ще у березні в Баварії ввели кримінальну відповідальність за використання знака "Z".

Пізніше у Латвії заборонили символіку, пов'язану з російською агресією.

Також Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт, що забороняє символіку, які використовують окупанти у війні проти України

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