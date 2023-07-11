В Вене автомобили разрисовывают символом "Z": портят только машины украинцев
В Вене неизвестные разрисовывают автомобили и оставляют на них российский символ "Z". Известно, что портят только машины с украинскими номерами.
Об этом пишет ORF.
Что известно
Акт вандализма был зафиксирован в венском районе Донауштадт. Символы "Z", нарисованные красной краской из баллончика, заметили на шести автомобилях с украинскими номерами.
В венской полиции подтвердили, что уже расследуют 6 дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками. Государственное ведомство по защите конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об этом инциденте.
В Вене автомобили разрисовывают символом "Z" (twitter.com/tanjamaier17)
В каких странах действует запрет символики РФ
Буква "Z" уже давно стала символом полномасштабного вторжения России в Украину. Такая буква была написана на российской технике, которая ворвалась в Украину ночью 24 февраля 2022 года.
В некоторых странах ее приравняли к символу агрессии и запретили демонстрировать.
Например, в Германии за использование символа российских оккупантов можно получить штраф, ведь это приравнивается к нарушению общественного порядка.
А вот в Молдове вообще запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V", которыми Россия обозначала военную технику во время вторжения в Украину.
Ранее мы сообщали, что в Германии мужчину наказали за символ "Z" на автомобиле.
Также мы писали, что на самом деле означают буквы "V," "Z" и "X" на технике РФ.