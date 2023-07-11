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В Вене автомобили разрисовывают символом "Z": портят только машины украинцев

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Вена, Вторник 11 июля 2023 12:35
В Вене автомобили разрисовывают символом "Z": портят только машины украинцев В Вене портят машины украинцев (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Вене неизвестные разрисовывают автомобили и оставляют на них российский символ "Z". Известно, что портят только машины с украинскими номерами.

Об этом пишет ORF.

Что известно

Акт вандализма был зафиксирован в венском районе Донауштадт. Символы "Z", нарисованные красной краской из баллончика, заметили на шести автомобилях с украинскими номерами.

В венской полиции подтвердили, что уже расследуют 6 дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками. Государственное ведомство по защите конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об этом инциденте.

В Вене автомобили разрисовывают символом &quot;Z&quot;: портят только машины украинцевВ Вене автомобили разрисовывают символом &quot;Z&quot;: портят только машины украинцевВ Вене автомобили разрисовывают символом &quot;Z&quot;: портят только машины украинцевВ Вене автомобили разрисовывают символом &quot;Z&quot;: портят только машины украинцевВ Вене автомобили разрисовывают символом &quot;Z&quot;: портят только машины украинцевВ Вене автомобили разрисовывают символом &quot;Z&quot;: портят только машины украинцев

В Вене автомобили разрисовывают символом "Z" (twitter.com/tanjamaier17)

В каких странах действует запрет символики РФ

Буква "Z" уже давно стала символом полномасштабного вторжения России в Украину. Такая буква была написана на российской технике, которая ворвалась в Украину ночью 24 февраля 2022 года.

В некоторых странах ее приравняли к символу агрессии и запретили демонстрировать.

Например, в Германии за использование символа российских оккупантов можно получить штраф, ведь это приравнивается к нарушению общественного порядка.

А вот в Молдове вообще запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V", которыми Россия обозначала военную технику во время вторжения в Украину.

Ранее мы сообщали, что в Германии мужчину наказали за символ "Z" на автомобиле.

Также мы писали, что на самом деле означают буквы "V," "Z" и "X" на технике РФ.

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