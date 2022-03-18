Что на самом деле означают буквы V, Z и X на технике РФ: не морские пехотинцы и не кадыровцы

Украинцы расшифровывают надписи на российской технике - Z, V и X на свой лад, показывая, что на самом деле значат эти буквы, ставшие для нас символом злодеяний РФ, которые мы не забудем.

Смотрите ниже в материале Styler , как можно трактовать эти надписи.

На одном из видео, показанном вооруженными силами, буквы V, Z, X и О несколько перевернули, получилась надпись ЛОХИ, которыми можно маркировать гробы для их 200-х.

V и Z - Volodymyr Zelensky

"Теперь мне понятно, что означают буквы V и Z на технике раши-параши - Volodymyr Zelensky. Это типа подлизываются? Боятся, падлы!"

"Буквы V и Z означают Владимир Зеленский? Мы должны все имя собрать?"- шутят в сети.

Еще немного интерпретаций

"Органические удобрения" на русском будет "навоз". Буквы A V O и Z на их технике уже видели. Где еще ездят N?"

"Говорят, что V и Z уже утилизированы. Какие еще буквы будут или назовете слово целиком?"

"Да, и немножко об искусстве... русня любит все выкладывать буквами Z - так вот, надо всего три трупа, а для буквы V - и того меньше", - пишут пользователи сети. В империи буквами V, Z и X гордятся

Отметим, что в рфии эти буквы олицетворяют гордость за "большую и непобедимую" а также, конечно - "мир".

Так, 8 марта многие звезды приняли участие в концерте, прошедший под слоганами "Vерим и ждем" и "МыZaМир"

А детей в садиках выстраивают буквой Z и вручают "голубей мира".

Если серьезно...

В Сухопутных войсках еще в первые дни вторжения пояснили, что: