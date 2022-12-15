Відмовтесь від цієї їжі! Лікарка назвала 3 продукти, які провокують акне

Які продукти провокують виникнення акне

"Щоб нормалізувати стан шкіри, будь-який косметолог насамперед зверне вашу увагу на харчування та продукти, які ви їсте. Бо якість шкіри прямо пропорційно залежить від якості харчування", - пояснює експертка.

Радить виключити наступні продукти з раціону:

Солодке. А точніше - прості цукри та біле борошно. Сюди входять торти, тістечка, батон, газовані напої, молочний шоколад тощо.

Молочні продукти. Вони містять казеїн та сироватковий протеїн, які підвищують рівень гормону, що пов'язаний із виробленням шкірного сала. Саме це провокує виникнення вугрів.

Багато кави. Кружка напою не зашкодить, але велика кількість може спровокувати вугровий висип. Після вживання кави в організмі людини починає вироблятися гормон кортизол. Він не тільки підвищує кров'яний тиск та пришвидшує серцебиття, а й стимулює роботу сальних залоз.

Якщо не можете повністю відмовитись від цих продуктів, то хоча б зведіть їх до мінімуму. Це допоможе покращити стан вашої шкіри.

Також при акне потрібно стежити за ретельним зволоженням шкіри. Саме брак вологи призводить до порушення метаболічних процесів. Якщо не застосовувати зволожувальні косметичні засоби, посилиться вироблення шкірного сала. Це природна захисна реакція.

Важливо підібрати відповідні засоби з лікарем, адже продукція із масмаркету підходить не всім. І замість лікувального ефекту може посилити проблему.