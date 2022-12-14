Як доглядати за шкірою, коли нема води: косметолог поділилась корисними порадами

Догляд за шкірою вимагає особливої уваги взимку. За сьогоднішніх обставин це стало складніше робити, оскільки українці часто залишаються без води внаслідок російських атак.

Про те, як правильно доглядати за шкірою, коли нема води, на своїй сторінці Instagram розповіла косметолог Анастасія Хільченко.

Як доглядати за шкірою при відсутності води

"Очищення в таких умовах найпростіше проводити міцелярною водою. Це водичка, яка містить речовини об’єднані в кулі, які абсорбують бруд та надлишки жиру зі шкіри. Просто протріть ватними дисками шкіру декілька разів, аж поки ті не стануть чистими", - радить лікар.

Міцелярну воду обов’язково потрібно змити чистою водою. Якщо немає змоги ополоснути лице - двічі протріть шкіру дисками, змоченими звичайною водою.

"Далі іде черга тоніка - протонізуйте шкіру, один раз протріть обличчя. Коли протираєте, рухайтеся по масажним лініям, не натискайте на шкіру - будьте лагідними", - пояснює косметолог.

Далі наносьте свій звичайний догляд. Сироватка, крем для контуру очей, крем для обличчя. Не забувайте, що шкіра потребує очищення двічі на день - зранку і ввечері.

Важливо наносити крем щонайменше за пів години до виходу на вулицю. Тоді шкіра встигне добре поглинути засоби й ті зможуть її захистити від морозу чи обвітрення.

Не забувайте наносити крем на руки. Ним можна користуватись, як тільки відчуєте, що шкіра стає сухою та неприємною на дотик.

Ці поради також підійдуть, коли ви подорожуєте потягом чи автобусом.

Косметолог виділила основні правила для здоров‘я і краси шкіри: