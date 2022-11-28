Косметолог розповіла, яка доза кофеїну призводить до зморшок і старіння шкіри

Щоденне вживання кави може покращити якість шкіри, а може і пришвидшити її старіння. Все залежить від дози кофеїну.

Про те, як кава впливає на шкіру і яку кількість можна пити без шкоди для організму, розповіла столична косметологиня в Instagram .

Як кофеїн впливає на шкіру

"Кофеїн у помірних дозах посилює кровообіг і дозволяє нормалізувати лімфотік. Тому засоби з цим компонентом знімають набряки під очима та виводять зайву рідину з організму. Також кофеїн - це один із сильних антиоксидантів, який захищає наші клітини від руйнування і дії вільних радикалів", - стверджує експертка.

Серед позитивних ефектів відзначає і те, що кофеїн активно проникає у глибокі шари епідермісу, нормалізує функцію сальних залоз. Це призводить до зниження кількості запалень, освітлення чорних крапок.

Також кофеїн активізує роботу лімфатичної системи та сприяє зростання волосяних цибулин.

"Проте кава може як благотворно позначитися на вашому обличчі, так і прискорити її старіння. Щоб отримувати тільки найкраще від будь-яких продуктів та засобів, потрібно знати міру. Оптимальний варіант - випивати 2 чашки на день. Перевищення допустимої дози та вживання понад 300 мг кофеїну на день призводить до зворотного ефекту", - пише косметологиня.

Кава є сильним сечогінним засобом та сприяє посиленому виведенню рідини з організму. Тому, як результат - зневоднення, мімічні зморшки, сухість та лущення шкіри.

Важливо пам'ятати, що кофеїн міститься не тільки в каві, а й у чаї. Причому його вміст у зеленому його набагато більше, ніж у чорному.