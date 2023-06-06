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Відлякують багатство: ось які речі потрібно негайно викинути з гаманця

Які речі не можна тримати в гаманці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Речі, які ви носите в гаманці, не завжди несуть благо. Існують прикмети, які попереджають, що деяких предметів варто позбутися, щоб не погіршувати фінансове становище.

Що не можна носити в гаманці - читайте на Styler нижче.

Чеки із магазинів

Вважається, що вони викликають хаос та блокують фінансові потоки, не даючи їм слідувати у потрібному напрямку. Сюди ж можна віднести і різне дрібне сміття: папірці, фантики та календарі десятирічної давності.

Фотографії інших людей

Згідно з прикметою, в гаманці не повинно нічого бути, крім грошей. Тобто для фотографій є альбоми чи рамки.

Фальшиві гроші-сувеніри

Такі речі не приваблюють фінансовий потік, а навпаки, відштовхують його. Тому варто бути обережним і не класти у гаманець такі речі.

Ліки

Існує прикмета, яка забороняє тримати гроші та ліки поряд. Порушення прикмети спричинить посилення проблем зі здоров’ям, через що доведеться витрачати ще більше грошей на ліки.

Народні прикмети про гаманець

  • Гаманець потрібно міняти хоча б раз на рік, аби енергія не застоювалася, і гроші не припиняли надходити;
  • Нікому не розповідайте про новий гаманець. Зберігати його варто ближче до своїх особистих речей;
  • Категорично не можна дарувати гаманець. Якщо вже так сталося, то попросіть в обмін віддати монетку;
  • Не викидайте старий гаманець у смітник, краще закопайте чи спаліть;
  • Ніколи не залишайте його пустим. Залишайте хоча б одну монету чи купюру;
  • Якщо ви знайшли гроші, виграли або вам їх подарували - не зберігайте їх разом з основними. Вони мають чужу енергетику.

Раніше ми повідомляли, як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї.

Також ми писали, чому небезпечно зашивати на собі одяг або пришивати ґудзик.

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