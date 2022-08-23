Как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее: действенные способы
Негативная энергетика может поселиться в любом доме. Она будет влиять на психоэмоциональное состояние домочадцев, на здоровье, финансовое благополучие, отношения в семье. Как же ее распознать и избавиться?
Об этом пишет Meta.
Есть ли в доме отрицательная энергетика?
Если вы сталкиваетесь с проблемами, описанными ниже, надо с этим что-то делать:
- посуда часто бьется,
- ломается сантехника или бытовые приборы,
- лезут насекомые и другие вредители,
- комнатные растения вянут и не приживаются,
- домашние животные уходят из дома или погибают,
- теряются вещи,
- частые проблемы с проводкой,
- при закрытых дверях и окнах чувствуются сквозняки.
Домочадцы, живущие в домах с плохой энергетикой, чувствуют себя сонными и уставшими, видят плохие сны, часто ругаются между собой, испытывают необоснованный страх или тревогу.
Как появляется плохая энергия?
- Вы, или члены семьи приносите негатив в жилье.
- В доме находятся чужие вещи, которые могут негативно влиять на атмосферу.
- Завистники "желают вам добра"
- В многоквартирном доме чувства, эмоции других людей могут проецироваться на вас.
Как избавиться от негативной энергетики в доме
Начните с себя: расслабьтесь, примите теплую ванну, выключите телефон и посмотрите любимый фильм. Когда вы достигнете гармонии с собой, можно будет очищать и дом.
- Освященная вода
Возьмите стакан освященной воды и пройдите по дому, читая молитву, которую знаете наизусть. Во время чтения окропляйте все предметы в доме (особенно углы) водой.
- Свечи
Зажгите три церковные свечи. Обходите жилище по часовой стрелке, начиная с входной двери.
Не забывайте освещать пламенем даже самые мелкие предметы, а когда дойдете до спальни, уделите этому месту пристальное внимание.
Для этого возьмите свечи в правую руку и трижды перекрестите ими кровать. После того, как свечи догорят, выбросьте их в мусор и не оставляйте дома. После завершения ритуала тщательно вымойте руки с мылом и солью, чтобы смыть с них негативную энергию.
- Очищение солью
Сделайте соляной раствор (5-7 ст. л. соли на 5 л воды), перелейте его в пульверизатор и обработайте квартиру. Также можно просто расставить емкости с солью по углам и укромным местам жилья.
Мягкую мебель и ковры можно посыпать солью, подождать час, а затем пропылесосить или протереть щеткой.
Ранее мы писали, что значит разбитая чашка во вторник, среду или другой день.
Также сообщалось, что ни в коем случае нельзя делать в доме, чтобы не накликать беду.