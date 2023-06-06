Отпугивают богатство: вот какие вещи нужно немедленно выбросить из кошелька

Вещи, которые вы носите в кошельке, не всегда несут благо. Существуют приметы, предупреждающие, что от некоторых предметов следует избавиться, чтобы не ухудшать финансовое положение.
Что нельзя носить в кошельке - читайте на Styler ниже.
Считается, что они вызывают хаос и блокируют финансовые потоки, не позволяя им следовать в нужном направлении. Сюда же можно отнести и разный мелкий мусор: бумажки, фантики и календари десятилетней давности.
Согласно примете, в кошельке не должно ничего быть, кроме денег. То есть для фотографий есть альбомы или рамки.
Такие вещи не привлекают финансовый поток, а наоборот отталкивают его. Поэтому следует быть осторожным и не класть в кошелек такие вещи.
Существует примета, запрещающая держать деньги и лекарства рядом. Нарушение приметы повлечет за собой усугубление проблем со здоровьем, из-за чего придется тратить еще больше денег на лекарства.
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