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Отпугивают богатство: вот какие вещи нужно немедленно выбросить из кошелька

Какие вещи нельзя держать в кошельке (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вещи, которые вы носите в кошельке, не всегда несут благо. Существуют приметы, предупреждающие, что от некоторых предметов следует избавиться, чтобы не ухудшать финансовое положение.

Что нельзя носить в кошельке - читайте на Styler ниже.

Чеки из магазинов

Считается, что они вызывают хаос и блокируют финансовые потоки, не позволяя им следовать в нужном направлении. Сюда же можно отнести и разный мелкий мусор: бумажки, фантики и календари десятилетней давности.

Фотографии других людей

Согласно примете, в кошельке не должно ничего быть, кроме денег. То есть для фотографий есть альбомы или рамки.

Фальшивые деньги-сувениры

Такие вещи не привлекают финансовый поток, а наоборот отталкивают его. Поэтому следует быть осторожным и не класть в кошелек такие вещи.

Лекарства

Существует примета, запрещающая держать деньги и лекарства рядом. Нарушение приметы повлечет за собой усугубление проблем со здоровьем, из-за чего придется тратить еще больше денег на лекарства.

Народные приметы о бумажнике

  • Кошелек нужно менять хотя бы раз в год, чтобы энергия не застаивалась, и деньги не прекращали поступать;
  • Никому не рассказывайте о новом кошелке. Хранить его следует поближе к своим личным вещам;
  • Категорически нельзя дарить кошелек. Если уж так случилось, попросите в обмен отдать монетку;
  • Не выбрасывайте старый кошелек в помойку, лучше закопайте или сожгите;
  • Никогда не оставляйте его пустым. Оставляйте хотя бы одну монету или купюру;
  • Если вы нашли деньги, выиграли или вам их подарили - не храните их вместе с основными. Они обладают чужой энергетикой.

Раньше мы сообщали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.

Также мы писали, почему опасно зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу.

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