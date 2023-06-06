Отпугивают богатство: вот какие вещи нужно немедленно выбросить из кошелька

Чеки из магазинов

Считается, что они вызывают хаос и блокируют финансовые потоки, не позволяя им следовать в нужном направлении. Сюда же можно отнести и разный мелкий мусор: бумажки, фантики и календари десятилетней давности.

Фотографии других людей

Согласно примете, в кошельке не должно ничего быть, кроме денег. То есть для фотографий есть альбомы или рамки.

Фальшивые деньги-сувениры

Такие вещи не привлекают финансовый поток, а наоборот отталкивают его. Поэтому следует быть осторожным и не класть в кошелек такие вещи.

Лекарства

Существует примета, запрещающая держать деньги и лекарства рядом. Нарушение приметы повлечет за собой усугубление проблем со здоровьем, из-за чего придется тратить еще больше денег на лекарства.

Народные приметы о бумажнике