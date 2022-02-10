Вот почему опасно зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу: чем это грозит

С давних времен во многих семьях сохранилось поверье в то, что нельзя зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу. А наши мамы и бабушки еще и отрывали красную нитку и зажимали ее зубами в процессе пришивания пуговицы.

Однако мало кто помнит, почему нельзя этого делать и чем это грозит. Что об этом говорят народные приметы – читайте ниже.

Суеверие о том, что нельзя зашивать одежду на себе или пришивать пуговицу, существует очень давно. Считается, что такое действие приводит к серьезным неприятностям.

В старину люди верили, что зашивание одежды перед дорогой может привести к несчастному случаю в пути. А если при этом путались нитки – путешественник рисковал заблудиться и не вернуться домой.

В более современных вариантах упоминается "пришитая память" – якобы обязательно забудешь что-то важное. Также пришиванием пуговицы на себе можно лишить себя счастья, получить трудности в карьере и личной жизни.

Особенно опасно зашивать что-то на себе замужним женщинам – проблем в любви им тогда точно не избежать.

Нельзя орудовать иголкой и беременным – это усложнит роды, и малыш может с большим трудом покинуть утробу матери. Нельзя и узелки завязывать во время шитья, так как дитя запутается в пуповине.

Но есть способ, который уберет негативное воздействие процесса – нужно взять кусочек красной нити в зубы и зашить дырку. Делать это нужно в полной тишине и молчать.

Одна из версий происхождения этой приметы имеет вполне обоснованное значение. В прошлых веках иглы для шитья были на вес золота, а в спешке потерять такую иглу было очень легко.

Кроме того, иглы были довольно опасными предметами из-за грязи и бактерий, которые были на них. И антибиотиков в то время еще не было. Поэтому, уколовшись иглой в спешке, можно было получить заражение и умереть.