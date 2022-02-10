ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вот почему опасно зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу: чем это грозит

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 20:01
Вот почему опасно зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу: чем это грозит Фото: Почему нельзя зашивать одежду на себе (pixabay.com)
Автор: Styler

С давних времен во многих семьях сохранилось поверье в то, что нельзя зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу. А наши мамы и бабушки еще и отрывали красную нитку и зажимали ее зубами в процессе пришивания пуговицы.

Однако мало кто помнит, почему нельзя этого делать и чем это грозит. Что об этом говорят народные приметы – читайте ниже.

Суеверие о том, что нельзя зашивать одежду на себе или пришивать пуговицу, существует очень давно. Считается, что такое действие приводит к серьезным неприятностям.

В старину люди верили, что зашивание одежды перед дорогой может привести к несчастному случаю в пути. А если при этом путались нитки – путешественник рисковал заблудиться и не вернуться домой.

В более современных вариантах упоминается "пришитая память" – якобы обязательно забудешь что-то важное. Также пришиванием пуговицы на себе можно лишить себя счастья, получить трудности в карьере и личной жизни.

Особенно опасно зашивать что-то на себе замужним женщинам – проблем в любви им тогда точно не избежать.

Нельзя орудовать иголкой и беременным – это усложнит роды, и малыш может с большим трудом покинуть утробу матери. Нельзя и узелки завязывать во время шитья, так как дитя запутается в пуповине.

Но есть способ, который уберет негативное воздействие процесса – нужно взять кусочек красной нити в зубы и зашить дырку. Делать это нужно в полной тишине и молчать.

Одна из версий происхождения этой приметы имеет вполне обоснованное значение. В прошлых веках иглы для шитья были на вес золота, а в спешке потерять такую иглу было очень легко.

Кроме того, иглы были довольно опасными предметами из-за грязи и бактерий, которые были на них. И антибиотиков в то время еще не было. Поэтому, уколовшись иглой в спешке, можно было получить заражение и умереть.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вести приносит голубь на вашем подоконнике.

А также мы рассказывали, почему темнеют серебряные украшения.

Читайте РБК-Украина в Google News
приметы ритуалы
LITE
Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки
Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки