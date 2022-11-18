Відключення світла: поширена брехня і маніпуляції, про які потрібно знати

Ворог цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі України і виводить її з ладу. Після кількох обстрілів ушкодження становлять уже 40% нашої енергетичної структури. І фахівці працюють фактично цілодобово, щоби відновити живлення.

Лише за 15 листопада було пошкоджено 15 енергетичних об'єктів України та в результаті не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній, які видають та передають електроенергію по всій країні.

Щоб впоратися із ситуацією, в Україні почали запроваджувати різні відключення світла - за графіком, для стабілізації системи та аварійні.

І якщо відключення за графіком ще можна спрогнозувати, інші види відключень - ні. При цьому в соціальних мережах починають розповсюджувати фейки та російські наративи, спрямовані на те, щоб внести хаос, дестабілізувати суспільство та посіяти паніку.

Буквально вчора в "Укренерго" спростували фейк про повне чи часткове відключення від електроенергії всієї України.

"У сумнівних телеграм-каналах використовується логотип компанії "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема про повне або часткове відключення живлення в Україні. Ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі компанії.

Українців закликали перевіряти інформацію лише на офіційних сторінках "Укренерго" - на сайті чи в соцмережах. Також варто перевіряти інформацію на сторінках та сайтах обласних компаній-постачальників електроенергії.

Яка брехня та дезінформація гуляє по соцмережах

Обстріл критичної інфраструктури РФ використала з перших днів війни, але з 10 жовтня почали масові ракетні атаки саме на об'єкти енергетичної інфраструктури.

При цьому відразу почали з'являтися російські наративи, які спрямовані на перекладення відповідальності з окупантів на українську владу. Просуваються так звані "зради" та маніпуляція в суспільстві.

Деякі такі фейки розвінчав заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

Атакують енергетичні об'єкти з початку війни, але відключення почалися в жовтні. А значить - це змова компаній та уряду.

Правда: Енергетична система України стійко витримувала атаки окупантів із початку війни. Але саме у жовтні вони почали цілеспрямовано знищувати саме енергетичні об'єкти. І в хід пішли не лише ракети, а й іранські дрони. Їх використовують для ударів по гідро- та теплоелектростанціях, трансформаторних підстанціях, лініях електропередач. Тобто і на об'єкти виробництва та на розподіл - і це робить доставку електрики до споживача складною.

Крім того, цілі обирають разом із російськими енергетиками і тому знають, куди треба вдарити, щоб створити максимум проблем для енергосистеми. І саме через масові руйнування довелося запровадити графіки.

Фейк: Електроенергії багато й достатньо для всіх, але влада продає її за кордон та заробляє на цьому кошти.

Правда: Експорт електроенергії з України в інші країни було припинено одразу після першого масштабного обстрілу. З 11 жовтня Україна не експортує електроенергію.

Крім того, інформація про імпорт та експорт електроенергії відкрита для всіх, її можна знайти в інтернеті. Ціни на європейських ринках на електроенергію почали падати після стабілізації цін на газ. У жовтні цінові індекси в деякі дні були навіть нижчими, ніж в Україні.

Фейк: Енергетичну структуру України не захищають від атак Росії.

Правда, Українська протиповітряна оборона (ППО) прикриває енергетичну структуру України. І більшість ракет збивають - ці дані повідомляють після кожного обстрілу, в середньому збивається 70-80% ракет, які летять до нас.

Енергетики, своєю чергою, будь-якими способами намагаються захистити об'єкти та зміцнюють їх усіма способами. Це дозволяє знизити масштаби руйнувань, але, на жаль, не дає їх уникнути повністю.

Україна справді потребує більшої системи ППО для захисту, і про це постійно ведуться переговори із західними партнерами.

Фейк: Росія скоро знищить всю українську електроенергетику, і країна порине у темряву.

Правда: В Україні потужна та розгалужена енергетична система. Вона була створена ще за радянських часів та розрахунок був на високий рівень споживання гігантів промисловості. Проектна потужність української енергосистеми та щоденна героїчна робота енергетиків щодо відновлення пошкоджених об'єктів не дозволяють росіянам влаштувати в Україні тотальний блекаут.

Фейк: Удари по ТЕЦ не повинні суттєво впливати на стабільність системи, оскільки більшість електроенергії виробляє атомна енергетика.

Правда: Одна з найбільших АЕС у Європі - Запорізька. Вона здатна генерувати до 20% усієї потужності електрогенерації в Україні. І саме вона зараз захоплена росіянами, її не раз уже обстрілювали та зруйнували всі високовольтні лінії. Через постійні обстріли та розміщення озброєння біля атомних блоків, станцію зупинено і виробляє електроенергію тільки для власних потреб.

Крім того, знищено або окуповано майже 90% вітрогенерації та 40% сонячної.

Фейк: Влада не допомагає енергетичним компаніям впоратися з наслідками руйнувань.

Правда: Уряд постійно на зв'язку з підприємствами, які є великими споживачами електроенергії, - щоб вони коригували графіки роботи для зменшення навантаження на мережу в піковий годинник. Також триває робота з міжнародними партнерами, які допомагають підтримувати та відновлювати українську енергосистему.

Вже створено Фонд енергетичної підтримки, координуються постачання в Україну гуманітарної допомоги, обладнання, матеріалів для ремонту та відновлення енергетичних мереж та об'єктів. І переговори про збільшення допомоги продовжуються постійно.

Фейк: Влада приховує правду про руйнування і не називає об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали.

Правда: ППО знищує більшість дронів і ракет, а Росія намагається зруйнувати наші енергетичні об'єкти вщент. Деякі об'єкти обстрілюються кілька разів поспіль.

Тому надавати звіти про те, куди поцілила ракета і які масштаби руйнувань - це надавати послугу російській розвідці.

Фейк: Заощаджувати немає сенсу, оскільки Україна й так суттєво скоротила споживання електроенергії під час війни через скорочення виробництва та виїзду з країни мільйонів людей.

Правда: Так, справді, рівень споживання в Україні знизився через війну. Але осінні обстріли ставлять під загрозу стабільність енергопостачання. І це першочергове завдання російських атак на енергетику.

Свідоме скорочення споживання є дуже важливим і від дій кожного українця залежить, як швидко енергетики зможуть відремонтувати пошкоджені об'єкти та збалансувати енергосистему. І це важливо, щоб мінімізувати необхідність відключень.

Росія свідомо та системно руйнує енергетичну інфраструктуру, щоб зруйнувати українську економіку, а мешканців країни змусити страждати без світла, тепла та води. Це геноцид українського народу і російська влада цього не приховує. А також не приховують, що такий терор спрямований на те, щоби змусити Україну піти на переговори з Росією.

А що ж робити українцям?

Жителям України варто набратися терпіння та запасатися необхідними речами на випадок тривалих відключень електрики. А також читати інформацію від офіційних осіб про те, які графіки відключення світла вводяться і скільки може бути відсутнє світло.

Приміром, учора у Києві весь день діяли екстрені відключення, систему змушені були обмежити майже на 523 МВт. І це стало своєрідним антирекордом за весь час.

Як пояснив СЕО YASNO Сергій Коваленко, від компаній-постачальників електроенергії не залежать графіки відключень чи ремонт обладнання.

Він зазначив, що після обстрілів зростає кількість звернень до контакт-центрів та обленерго. За добу надійшло 270 тисяч дзвінків. І контакт-центри не можуть протягом години обробити по 10-15 тисяч дзвінків.

Мало того, оператори не можуть надати українцям необхідну інформацію, бо вони просто не мають.

Перше: при екстрених відключеннях невідомо, коли вони завершаться і як довго продовжуватимуться. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу людей.

Друге: оператори не знають, як швидко відновлять мережі після екстрених вимкнень. Оцінку проводять енергетики, які залучені до ремонтних робіт. З міркувань безпеки вони не дають інформацію про пошкодження та статус ремонтів.

Третє: не слід плутати екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені можуть тривати довше 4 годин, іноді набагато довше. Звісно, оператори зможуть прийняти скаргу, але допомогти навряд чи зможуть.

Четверте: енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою. Поточний статус відключень можна дізнатися на сайті YASNO та у чатах обленерго.