Як зберегти домашню техніку при відключеннях електроенергії: важливі правила

Відключення електроенергії – це нова реальність, у якій вимушені жити тисячі українців через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. Через такі відключення може вийти з ладу будь-яка побутова техніка, яка була включена до розетки.

Які важливі правила потрібно знати, щоб не зашкодити техніці при відключенні світла - читайте нижче.

Як уберегти техніку при відключенні світла

Бажано, щоб у вас вдома на дорогу та велику побутову техніку стояв спеціальний стабілізатор – він захистить від перепадів мережі. Такі стабілізатори ставлять на бойлери, котли, комп'ютери. У стабілізаторах є реле, яке автоматично відключає прилад від живлення, якщо напруга скаче або різко підвищується.

Також можна використовувати джерела безперебійного живлення та розумні розетки. Ще один спосіб - вимикайте всі прилади, якими ви зараз не користуєтеся: пральна машина, чайник, електроплита.

Якщо у вашій місцевості є хоча б приблизні графіки відключення, то постарайтеся витягнути з розетки всю велику техніку незадовго до відключення.

Обов'язково відключіть:

пральні машини

чайники

бойлери

електронагрівачі

електроопалювальні прилади

електроплити

телевізори

принтери

холодильник

котел

Ці прилади не витримують часті перепади напруги й можуть постраждати. Також рекомендується вимкнути з розеток всю техніку вдома, якщо ви йдете надовго і по можливості - відключити загальне живлення на тумблері.

При аварійному відключенні світла - витягніть усі з розеток і загасіть світло у всіх приміщеннях.

Як вмикати прилади після увімкнення світла

Коли відновили подачу електроенергії – не кидайтеся одразу вмикати одночасно всі електроприлади. Це загрожує сильним навантаженням на мережу і може вивести вашу техніку з ладу.

Якщо у вас вдома кілька енергоємних приладів, обмежтеся їх включенням по черзі - спочатку один, потім другий. Бажано вимикати один пристрій перед включенням іншого.

Наприклад, якщо вам терміново потрібно запустити пральну машинку, вимкніть перед цим бойлер, який вже нагрів достатньо води.

Якщо ви хочете перекусити - не запускайте одночасно мікрохвильову піч і електричний чайник.

Усі енергоємні прилади, які мають таймери включення, переведіть на роботу з 00:00 до 06:00 ранку. Електродвигуни та насосні станції потрібно включати до мережі не раніше, ніж через 20-30 хвилин після подачі електроенергії.