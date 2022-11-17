У Києві рекордні відключення світла: відповіді на головні питання

Сьогодні, 17 листопада 2022 року, у Києві фіксують рекордні відключення світла через наслідки російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook CEO компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення - антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать", - зазначив він.

За його словами, під час обстрілів і після них зростає кількість звернень до контакт-центрів YASNO та обленерго. За останні дні по Києву надійшло понад 270 000 дзвінків. І контакт-центри не здатні протягом години обробляти 10-15 000 звернень.

Відповіді на головні питання

Перше: при екстрених відключеннях невідомо, коли вони завершаться і як довго продовжуватимуться. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу людей.

Друге: оператори не знають, як швидко відновлять мережі після екстрених вимкнень. Оцінку проводять енергетики, які залучені до ремонтних робіт. З міркувань безпеки вони не дають інформацію про пошкодження та статус ремонтів.

Третє: не слід плутати екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені можуть тривати довше 4 годин, іноді набагато довше. Звісно, оператори зможуть прийняти скаргу, але допомогти навряд чи зможуть.

Четверте: енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою. Поточний статус відключень можна дізнатися на сайті YASNO та у чатах обленерго.