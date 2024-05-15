Відійшла стіна. Українська акторка ледь не лишилася без квартири через влучання "шахеда"

Українська акторка Ольга Атанасова пригадала страшну ніч, коли 22 грудня 2023 року під час російської атаки Києва безпілотниками постраждав її будинок , в який влучили уламки збитого "шахеда".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для програми "Точка опори" .

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Зі слів Ольги, тієї ночі вона була вдома разом зі своєю донькою.

"Люди виходили всі, поруч жіночка молода з чоловіком, дитинкою на руках босоніж, руки трусяться, не розуміє, що робити, що коїться. Інші сусіди, в яких вибило вікна, взагалі не виходили довгий час. Я думала, що там нікого немає, потім відчинили двері, бачу, що живі, все добре, але в такому шоці люди були", - пригадала Атанасова.

Що стосується квартири акторки, вона каже, що у неї трішки відійшла стіна, посунулося підвіконня і виникла дірка між ними.

У будинок Ольги Атанасової влучили уламки шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

"У цей же день я спала вже вдома. Слава Богу світло було, але довго ми не спали, бо приїжджали ще пожежники, нас спускали. Потужний був вибух", - сказала зірка.

Додамо, що у цьому будинку на верхньому поверсі також жив відомий телеведучий Андрій Ковальський. На щастя, він та його родина не постраждали, однак квартира виявилася повністю зруйнованою.

Ольга каже, що до цього журналіст запрошував її з донькою випити каву на своїй терасі, але зі зрозумілих причин зробити це вони вже не зможуть.

"Наскільки я знаю, вони були вдома. Це просто пощастило, бо і діти були вдома. Якісь невеликі травми були також. Ну те, що психологічні травми - це стовідсотково", - додала артистка.

Атанасова каже, що родина Ковальського не збирається повертатися в цю квартиру, тому що вона асоціюється з неприємними спогадами.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2023 року росіяни атакували Київ іранськими БПЛА типу Shahed. Ворожі дрони пошкодили багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці.

Внаслідок удару на верхніх поверхах, в трьох квартирах сталося часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

Постраждали двоє людей - у них були забої мʼяких тканин та різані рани, одного з них госпіталізували.