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"Пережили і це головне". У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого "шахеда" (фото)

Неділя 24 грудня 2023 12:52
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"Пережили і це головне". У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого "шахеда" (фото) Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч проти 22 грудня війська РФ атакували Київ безпілотниками. Уламки збитого "шахеда" впали на багатоповерховий будинок у Солом’янському районі, які спричинили пожежу на верхніх поверхах. Як виявилось, у цьому будинку мешкає українська акторка Ольга Атанасова разом зі своєю донькою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Що відомо

З’ясувалось, що квартира Ольги Атанасової знаходиться декількома поверхами нижче від того місця, куди влучили уламки.

"Багато разів було дуже близько, але не так як вчора. Мій дім. Дякую, що живі і цілі. Дякую друзі, що підтримали", - підписала зірка світлини, які зробила біля пошкодженого будинку.

&quot;Пережили і це головне&quot;. У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого &quot;шахеда&quot; (фото)

&quot;Пережили і це головне&quot;. У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого &quot;шахеда&quot; (фото)

&quot;Пережили і це головне&quot;. У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого &quot;шахеда&quot; (фото)

У будинок Ольги Атанасової влучили уламки ворожого шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Після повномасштабного вторгнення РФ знаменитість разом із донькою виїхала до Німеччини. Однак згодом вони повернулася на батьківщину.

Фоловери поцікавились у неї, чи планує акторка після пережитого повертатися за кордон.

"Попри всі обставини. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть за таких незвичайних обставин", - відповіла артистка.

&quot;Пережили і це головне&quot;. У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого &quot;шахеда&quot; (фото)

У будинок Ольги Атанасової влучили уламки ворожого шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Також Ольга розповіла, як все це жахіття перенесла Адель.

"Вона вся в мене. Лягли спати о четвертій ранку, о шостій - пішла до школи", - поділилася Атанасова.

&quot;Пережили і це головне&quot;. У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого &quot;шахеда&quot; (фото)

У будинок Ольги Атанасової влучили уламки ворожого шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Нагадаємо, у будинку, в який влучили уламки ворожого БпЛА, також мешкає відомий український телеведучий Андрій Ковальський.

Його квартиру знищив дрон і тепер сім'я потребує допомоги.

Нещодавно уламки ворожого "шахеда" пошкодили квартиру шеф-кухара та ресторатора із Колумбії Ектора Хіменеса-Браво.

Також читайте, як українські зірки відреагували на російську атаку столиці 22 грудня.

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