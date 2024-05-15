Отошла стена. Украинская актриса чуть не осталась без квартиры из-за попадания "шахеда"
Украинская актриса Ольга Атанасова вспомнила страшную ночь, когда 22 декабря 2023 года во время российской атаки Киева беспилотниками пострадал ее дом, в попали обломки сбитого "шахеда".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для программы "Точка опори".
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По словам Ольги, той ночью она была дома вместе со своей дочкой.
"Люди выходили все, рядом женщина молодая с мужем, ребенком на руках босиком, руки трясутся, не понимает, что делать, что происходит. Другие соседи, у которых выбило окна, вообще не выходили долгое время. Я думала, что там никого нет, потом открыли дверь, вижу, что живые, все хорошо, но в таком шоке люди были", - вспомнила Атанасова.
Что касается квартиры актрисы, она говорит, что у нее немного отошла стена, подвинулся подоконник и возникла дыра между ними.
В дом Ольги Атанасовой попали обломки шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)
"В этот же день я спала уже дома. Слава Богу свет был, но долго мы не спали, потому что приезжали еще пожарные, нас спускали. Мощный был взрыв", - сказала звезда.
Добавим, что в этом доме на верхнем этаже также жил известный телеведущий Андрей Ковальский. К счастью, он и его семья не пострадали, однако квартира оказалась полностью разрушенной.
Ольга говорит, что до этого журналист приглашал ее с дочкой выпить кофе на своей террасе, но по понятным причинам сделать это они уже не смогут.
"Насколько я знаю, они были дома. Это просто повезло, потому что и дети были дома. Какие-то небольшие травмы были также. Ну то, что психологические травмы - это стопроцентно", - добавила артистка.
Атанасова говорит, что семья Ковальского не собирается возвращаться в эту квартиру, потому что она ассоциируется с неприятными воспоминаниями.
Напомним, в ночь на 22 декабря 2023 года россияне атаковали Киев иранскими БПЛА типа Shahed. Вражеские дроны повредили многоэтажку в Соломенском районе столицы.
В результате удара на верхних этажах, в трех квартирах произошло частичное разрушение стен и еще в трех - выбиты окна.
Пострадали два человека - у них были ушибы мягких тканей и резаные раны, одного из них госпитализировали.
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