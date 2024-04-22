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Руїна замість дому. Українська акторка лишилася без квартири через російську ракету

Понеділок 22 квітня 2024 18:33
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Руїна замість дому. Українська акторка лишилася без квартири через російську ракету Ірина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ірина Кудашова розповіла про свою зруйновану Росією квартиру в Чернігові. "Врятований" окупантами будинок перетворився на руїни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Деталі

На початку повномасштабного вторгнення акторка з родиною виїхала до Польщі. Через кілька днів російська ракета влучила в її будинок.

Зі слів Кудашової, доля наче вберегла її родину від атаки.

"Ми виїхали буквально в перший день. І через 3-4 дні був приліт в наш двір. Просто наша квартира, квартира бабусі. Двері, вікна повилітали, шкафи попадали", - розповіла вона.

Дім, каже знаменитість, перетворився на руїну.

"Там треба було просто все виносити і з нуля будувати. Там балкону не було, він просто повністю зруйнований", - додала Ірина.

Артистка також пригадала цікавий момент: коли її мати повернулася в зруйновану квартиру в Чернігові, вона виявила нагороду блогерки від YouTube - срібну кнопку за досягнення позначки в 100 тисяч підписників.

Нагадаємо, раніше Кудашова показувала жахливі кадри з її квартири, яку вона вперше побачила після ворожої атаки.

Знаменитість зізнавалась, що бачила руйнування тільки на фото, а споглядати наживо те, що окупанти зробили з її помешканням, їй емоційно складно.

Нещодавно зірка "Сватів" назвала російського актора, який з 2014 року підтримує Україну.

Також ми розповідали, що росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому військовому.

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