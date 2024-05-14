"Не так я собі уявляла підготовку до НМТ". Син Марічки Падалко зібрав перший FPV-дрон для ЗСУ (фото)

17-річний син української телеведучої Марічки Падалко - одинадцятикласник Михайло, який хотів піти на фронт слідом за батьком Єгором Соболєвим - зібрав свій перший FPV-дрон для Збройних сил України.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Марічки Падалко та Михайла Соболєва у Facebook.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про роботу юнака та як на неї відреагувала його мама.

Що розповів Михайло про свою роботу

"Я зібрав свій перший FPV дрон", - наголосив Михайло Соболєв на своїй сторінці у соцмережі.

Він визнав, що мав мотивацію: "навчитись збирати дрони було напряму допомогти татові Єгору Соболєву та його підрозділу виконувати найважливішу роботу в нашій країні".

"Збори, акції та інша діяльність, спрямована на підсилення обороноздатності, дуже важлива і я далі продовжу нею займатись, але мені хотілось допомогти максимально безпосередньо", - зізнався юнак.

Хлопець розповів, що записався на онлайн курс "Народний FPV", організований ініціативою Victory Drones.

"Він доступний для всіх. Закупівлю деталей, збірку та тестування робив сам за допомогою наданих в курсі матеріалів", - поділився Соболєв-молодший.

Крім того, він визнав, що майже не має сумнівів щодо того, що йому та його поколінню "доведеться брати активну участь у боротьбі за незалежність".

"Тому дуже раджу усім дізнаватись, навчатись та опановувати технології. Зараз є багато для цього можливостей, зокрема завдяки @victory_drones. Усвідомлюйтесь, допомагайте, навчайтесь та готуйтесь", - підсумував син Падалко.

Допис Михайла (скріншот: facebook.com/mash.klyr)

Крім того, хлопець опублікував низку світлин, зроблених у процесі його роботи.

Як Михайло створював і тестував свій перший дрон (фото: facebook.com/mash.klyr/@annadonetss, @neznayyuuu)

Реакція Марічки Падалко на досягнення сина

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Марічка Падалко прокоментувала досягнення свого сина стримано, але не без гордості.

"Не так я собі уявляла підготовку до ЗНО чи НМТ старшої дитини. Але живемо в інші часи", - написала вона у своєму Facebook і продублювала фото.

Пост Падалко (скріншот: facebook.com/marichka.padalko)

Варто зазначити, що Михайло активно бере участь у волонтерській діяльності й долучається до:

зборів

благодійних акцій

інших заходів

Юнак прагне максимально підсилювати обороноздатність країни та допомагати військовим. Він також робить все можливе для підтримки підрозділу свого тата - Єгора Соболєва - який захищав київський аеропорт "Жуляни" і брав безпосередню участь в боях за Ірпінь навесні 2022 року.

Зараз Соболєв-старший воює на запорізькому напрямку, де керує взводом безпілотників.