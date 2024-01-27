Відголоски "совка" чи додаткові бали: чи допомагає золота медаль при вступі

Випускників шкіл за особливі академічні досягнення нагороджують золотими та срібними медалями. Раніше така відзнака була дуже важливою для подальшого вступу в університет. Проте чи допомагає медаль зараз?
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис освітнього омбудсмена Сергія Горбачова у Facebook.
Крім золотої медалі, випускники 9 і 11 класів, котрі успішно навчалися, отримують свідоцтво про здобуття повної чи відповідно базової загальної середньої освіти з відзнакою.
Однак наразі отримання медалі не дає переваг при вступі до закладу вищої освіти, але надає її при вступі до закладу професійної освіти.
Золотою медаллю нагороджують випускників, які за період навчання у 10-12 класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами оцінювання й ДПА мають із предметів 10-12 балів.
За цих же умов медаллю нагороджують учнів, які здобувають освіту в закладах професійно-технічної та вищої освіти I-II рівнів акредитації.
Срібною медаллю нагороджують випускників, чиї бали становлять не нижче 9 не більше ніж з двох предметів навчального плану.
Рішення про нагородження претендентів медаллю ухвалюють на спільному засіданні педагогічної ради та оформлюють наказом керівника закладу.
Є також особливі умови для нагородження учнів, які:
Учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин, нагороджуються золотою та срібною медалями за результатами навчальних досягнень в 11 класі.
До таких обставин належить навчання у закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють чи здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо.
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