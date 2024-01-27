Отголоски "совка" или дополнительные баллы: помогает ли золотая медаль при поступлении

Выпускников школ за особые академические достижения награждают золотыми и серебряными медалями. Ранее такое отличие было очень важно для дальнейшего поступления в университет. Однако помогает ли медаль сейчас?
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост образовательного омбудсмена Сергея Горбачева в Facebook.
Кроме золотой медали, успешно учившиеся выпускники 9 и 11 классов получают свидетельство о получении полного или соответственно базового общего среднего образования с отличием.
Однако получение медали не дает преимуществ при поступлении в заведение высшего образования, но предоставляет его при поступлении в заведение профессионального образования.
Золотой медалью награждают выпускников, которые за период обучения в 10-12 классах добились высоких успехов в учебе и по результатам оценивания и ГИА имеют по предметам 10-12 баллов.
С этими же условиями медалью награждают учеников, получающих образование в учреждениях профессионально-технического и высшего образования I-II уровней аккредитации.
Серебряной медалью награждают выпускников, чьи баллы составляют не ниже 9 не более чем по двум предметам учебного плана.
Решение о награждении претендентов медалью принимается на совместном заседании педагогического совета и оформляется приказом руководителя заведения.
Есть также особые условия для награждения учеников, которые:
Ученики, которые не могут подтвердить результаты достижений в 10 классе по независимым от них обстоятельствам, награждаются золотой и серебряной медалями по результатам учебных достижений в 11 классе.
К таким обстоятельствам относится обучение в учреждениях на временно оккупированной территории Украины, в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме полномочия и т. д.
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