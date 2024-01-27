Отголоски "совка" или дополнительные баллы: помогает ли золотая медаль при поступлении

Дает ли золотая медаль преимущества при поступлении

Кроме золотой медали, успешно учившиеся выпускники 9 и 11 классов получают свидетельство о получении полного или соответственно базового общего среднего образования с отличием.

Однако получение медали не дает преимуществ при поступлении в заведение высшего образования, но предоставляет его при поступлении в заведение профессионального образования.

Требования к получению

Золотой медалью награждают выпускников, которые за период обучения в 10-12 классах добились высоких успехов в учебе и по результатам оценивания и ГИА имеют по предметам 10-12 баллов.

С этими же условиями медалью награждают учеников, получающих образование в учреждениях профессионально-технического и высшего образования I-II уровней аккредитации.

Серебряной медалью награждают выпускников, чьи баллы составляют не ниже 9 не более чем по двум предметам учебного плана.

Решение о награждении претендентов медалью принимается на совместном заседании педагогического совета и оформляется приказом руководителя заведения.

Есть также особые условия для награждения учеников, которые:

зачислены по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу

находятся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста

освобождены от государственной итоговой аттестации в соответствии с законодательством

находились на обучении по индивидуальной форме, в частности, которые по согласованному с местным органом управления образованием индивидуальному учебному плану ускоренно овладели программным материалом за курс полного общего среднего образования

учатся по экстернатной форме обучения

временно учились за границей и вернулись в Украину в старшую школу и овладели программным материалом на высоком уровне

Награждение учеников с временно оккупированных территорий

Ученики, которые не могут подтвердить результаты достижений в 10 классе по независимым от них обстоятельствам, награждаются золотой и серебряной медалями по результатам учебных достижений в 11 классе.

К таким обстоятельствам относится обучение в учреждениях на временно оккупированной территории Украины, в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме полномочия и т. д.