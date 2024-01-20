Чи можуть вигнати дитину зі школи за погану поведінку та оцінки: омбудсмен дав відповідь
Раніше дітей могли лякати тим, що виключать їх зі школи за погану поведінку чи незадовільні оцінки. Однак чи відбувається так у реальності?
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар освітнього омбудсмена Сергія Горбачова виданню "На пенсії" розповідає, чи можуть вигнати дитину зі школи.
Чи можуть вигнати дитину зі школи
За словами Сергія Горбачова, адміністрація школи не має права виключати дитину з навчального закладу через поведінку чи освітні здобутки.
В українському законодавстві це можливо лише у випадку, якщо за підсумками навчання в дев'ятому класі профільного навчального закладу дитина з профільних дисциплін отримала оцінки три бали й нижче за 12-бальною шкалою.
"Наприклад, дитина навчається у фізико-математичному ліцеї та отримала три або менше бали з фізики чи з математики. Тоді її можуть не зарахувати до 10-го класу", - пояснює омбудсмен.
Якщо дитина погано поводиться в класі, то таким чином вона порушує право на здобуття якісної освіти інших учнів у класі. Батьки повинні це розуміти та усвідомлювати.
"Варто залучити шкільного психолога й дати йому дозвіл для роботи з дитиною, щоб зрозуміти причини такої поведінки. Він зробить психологічну діагностику класу та дитини й за потреби проведе необхідну роботу в класі та корекційну роботу з дитиною, щоб покращити ситуацію", - радить Сергій Горбачов.
Водночас психолог може рекомендувати звернутися до інших фахівців, а батьки можуть звернутися до психолога за межами школи.
Якщо виникла ситуація з порушенням поведінки, батькам варто не забувати про права інших учнів, а також про те, що вони несуть відповідальність за свої дії та дії своїх неповнолітніх дітей.
"Ми повинні пам'ятати просту тезу: моє право забезпечене тим, як людина поруч виконує свої обов'язки, і навпаки - мій обов'язок полягає в тому, щоб права інших людей поруч були також забезпечені. Але, на жаль, у нашому посттоталітарному суспільстві такий логічний ланцюжок ще не прижився в головах усіх українців", - підсумовує експерт.
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