Видео с голодным и очень ленивым ежиком "разрывает" сеть. На этого милаху можно смотреть вечно!

На видео видно, как ежик подполз к еде, высунул язычок, а потом зевнул, перевернулся на бок и стал отдыхать.

Девушка, которая опубликовала видео в сети, отметила, что смотрела его 40 минут, а потом захотела поделиться им с другими.

"Я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут, и вы посмотрите. Он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок... видео, благословленное ангелами", - написала она.

Пользователи сети также прокомментировали это видео.