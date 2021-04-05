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Видео с голодным и очень ленивым ежиком "разрывает" сеть. На этого милаху можно смотреть вечно!

Автор: Роман Мирончук

В сети появился забавный ролик с ежиком, который мог полакомиться едой, но ему было лень, и он предпочел расслабиться и просто лежать возле лакомства.

Видео с животным опубликовала пользователь сети под ником "веточка калейдоскопа" на своей странице в Twitter.

На видео видно, как ежик подполз к еде, высунул язычок, а потом зевнул, перевернулся на бок и стал отдыхать.

Девушка, которая опубликовала видео в сети, отметила, что смотрела его 40 минут, а потом захотела поделиться им с другими.

"Я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут, и вы посмотрите. Он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок... видео, благословленное ангелами", - написала она.

Пользователи сети также прокомментировали это видео.

  • Сладкий малышок;
  • В нашей семье так делает не еж, а я;
  • Пташка, все маленькие - такие живые существа;
  • Нам всем иногда нужно побыть этим ежиком!
  • Все суета;
  • Какое счастливое животное.

Напомним, под Харьковом спасли пса, который неделю плавал на льдине без еды. Активисты четыре дня не могли помочь дворняге, но в конце концов их усилия увенчались успехом.

Мы также писали о том, что депутат из Харькова от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Саид Джавид задекларировал живого африканского льва.

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