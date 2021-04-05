Видео с голодным и очень ленивым ежиком "разрывает" сеть. На этого милаху можно смотреть вечно!

В сети появился забавный ролик с ежиком, который мог полакомиться едой, но ему было лень, и он предпочел расслабиться и просто лежать возле лакомства.
Видео с животным опубликовала пользователь сети под ником "веточка калейдоскопа" на своей странице в Twitter.
На видео видно, как ежик подполз к еде, высунул язычок, а потом зевнул, перевернулся на бок и стал отдыхать.
Девушка, которая опубликовала видео в сети, отметила, что смотрела его 40 минут, а потом захотела поделиться им с другими.
"Я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут, и вы посмотрите. Он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок... видео, благословленное ангелами", - написала она.
Пользователи сети также прокомментировали это видео.
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