Под Харьковом спасли пса, который неделю плавал на льдине без еды
В Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала на льдине без пищи. Активисты четыре дня не могли помочь дворняге, но в конце концов их усилия увенчались успехом.
Детали рассказали в сообществе "Спасение животных. Харьков" на Facebook.
Собаку на льдине обнаружили на Печенежском водохранилище. Добраться до нее было невозможно, и активисты четыре дня пытались помочь голодному животному.
"4 день совместных попыток спасти собаку на замерзшем водохранилище закончился победой. Она находилась на льду уже неделю и каждый день для нее был риском провалиться под воду. Собаку спасали вшестером", - рассказали спасатели.
Они с помощью моторной лодки отрезали льдину от основной части водохранилища. Однако льдина все еще была очень большой, и пес мог соскользнуть в воду в любой момент. Когда спасатели начали сужать радиус, собака испугалась и нырнула под воду, но потом увидела, что помощь близко и снова вскарабкалась на льдину.
"Здесь пошел в наступление дайвер Александр. Он добрался до камыша, и сумел из воды схватить собаку. Через пару минут испуганная, мокрая Эмма (так мы ее назвали) сидела в лодке и бежать было некуда", - объяснили активисты.
Собаку транспортировали в Харьков и оставили под наблюдением. Она все еще испугана и не доверяет людям, но ее отправят на домашнюю передержку, чтобы она адаптировалась.
Под Харьковом активисты спасли собаку, которая неделю плавала на льдине
Напомним, ранее мы рассказывали, как мужчина спас ребенка со льдины с помощью удочки.
А также мы писали о том, что в Киеве парень вытянул девушку из ледяной воды.