Відео з голодним і дуже ледачим їжачком "розриває" мережу. На цього милаху можна дивитися вічно!

На відео видно, як їжачок підповз до їжі, висолопив язик, а потім позіхнув, перекинувся на бік і став відпочивати.

Дівчина, яка опублікувала відео в мережі, зазначила, що дивилася його 40 хвилин, а потім захотіла поділитися ним з іншими.

"Я дивилася це відео з їжаком рівно сорок хвилин, і ви подивіться. Він тягнеться до їжі... позіхає... і забиває, завалившись на бочок... відео, благословенне ангелами", - написала вона.

Користувачі мережі також прокоментували це відео.