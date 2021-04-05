Видео с голодным и очень ленивым ежиком "разрывает" сеть. На этого милаху можно смотреть вечно!

В сети появился забавный ролик с ежиком, который мог полакомиться едой, но ему было лень, и он предпочел расслабиться и просто лежать возле лакомства.

Видео с животным опубликовала пользователь сети под ником "веточка калейдоскопа" на своей странице в Twitter .

На видео видно, как ежик подполз к еде, высунул язычок, а потом зевнул, перевернулся на бок и стал отдыхать.

я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут и вы посмотрите



он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок....



видео, благословлённое ангелами pic.twitter.com/tfaLaEYGWI — веточка калейдоскопа (@VetaJaneva) April 3, 2021

Девушка, которая опубликовала видео в сети, отметила, что смотрела его 40 минут, а потом захотела поделиться им с другими.

"Я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут, и вы посмотрите. Он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок... видео, благословленное ангелами", - написала она.

Пользователи сети также прокомментировали это видео.