ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Видео с голодным и очень ленивым ежиком "разрывает" сеть. На этого милаху можно смотреть вечно!

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 23:02
Видео с голодным и очень ленивым ежиком "разрывает" сеть. На этого милаху можно смотреть вечно! Коллаж РБК-Украина: ежик хотел поесть и уснул
Автор: Роман Мирончук

В сети появился забавный ролик с ежиком, который мог полакомиться едой, но ему было лень, и он предпочел расслабиться и просто лежать возле лакомства.

Видео с животным опубликовала пользователь сети под ником "веточка калейдоскопа" на своей странице в Twitter.

На видео видно, как ежик подполз к еде, высунул язычок, а потом зевнул, перевернулся на бок и стал отдыхать.

Девушка, которая опубликовала видео в сети, отметила, что смотрела его 40 минут, а потом захотела поделиться им с другими.

"Я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут, и вы посмотрите. Он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок... видео, благословленное ангелами", - написала она.

Пользователи сети также прокомментировали это видео.

  • Сладкий малышок;
  • В нашей семье так делает не еж, а я;
  • Пташка, все маленькие - такие живые существа;
  • Нам всем иногда нужно побыть этим ежиком!
  • Все суета;
  • Какое счастливое животное.

Напомним, под Харьковом спасли пса, который неделю плавал на льдине без еды. Активисты четыре дня не могли помочь дворняге, но в конце концов их усилия увенчались успехом.

Мы также писали о том, что депутат из Харькова от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Саид Джавид задекларировал живого африканского льва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь животные видео
LITE
Украину затянет холодами со снегопадами, а морозы местами до -8 градусов
Украину затянет холодами со снегопадами, а морозы местами до -8 градусов