Видео с голодным и очень ленивым ежиком "разрывает" сеть. На этого милаху можно смотреть вечно!
В сети появился забавный ролик с ежиком, который мог полакомиться едой, но ему было лень, и он предпочел расслабиться и просто лежать возле лакомства.
Видео с животным опубликовала пользователь сети под ником "веточка калейдоскопа" на своей странице в Twitter.
На видео видно, как ежик подполз к еде, высунул язычок, а потом зевнул, перевернулся на бок и стал отдыхать.
я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут и вы посмотрите— веточка калейдоскопа (@VetaJaneva) April 3, 2021
он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок....
видео, благословлённое ангелами pic.twitter.com/tfaLaEYGWI
Девушка, которая опубликовала видео в сети, отметила, что смотрела его 40 минут, а потом захотела поделиться им с другими.
"Я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут, и вы посмотрите. Он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок... видео, благословленное ангелами", - написала она.
Пользователи сети также прокомментировали это видео.
- Сладкий малышок;
- В нашей семье так делает не еж, а я;
- Пташка, все маленькие - такие живые существа;
- Нам всем иногда нужно побыть этим ежиком!
- Все суета;
- Какое счастливое животное.
Напомним, под Харьковом спасли пса, который неделю плавал на льдине без еды. Активисты четыре дня не могли помочь дворняге, но в конце концов их усилия увенчались успехом.
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