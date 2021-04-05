ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відео з голодним і дуже ледачим їжачком "розриває" мережу. На цього милаху можна дивитися вічно!

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 23:02
Відео з голодним і дуже ледачим їжачком "розриває" мережу. На цього милаху можна дивитися вічно! Колаж РБК-Україна: їжачок хотів поїсти і заснув
Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явився потішний ролик з їжачком, який міг поласувати їжею, але йому було лінь, і він вважав за краще розслабитися і просто лежати біля ласощів.

Відео з твариною опублікувала користувач мережі під ніком "веточка калейдоскопа" на своїй сторінці в Twitter.

На відео видно, як їжачок підповз до їжі, висолопив язик, а потім позіхнув, перекинувся на бік і став відпочивати.

Дівчина, яка опублікувала відео в мережі, зазначила, що дивилася його 40 хвилин, а потім захотіла поділитися ним з іншими.

"Я дивилася це відео з їжаком рівно сорок хвилин, і ви подивіться. Він тягнеться до їжі... позіхає... і забиває, завалившись на бочок... відео, благословенне ангелами", - написала вона.

Користувачі мережі також прокоментували це відео.

  • Солодкий малюк;
  • У нашій сім'ї так робить не їжак, а я;
  • Пташка, всі маленькі - такі живі істоти;
  • Нам всім інколи потрібно побути цим їжачком!
  • Все суєта;
  • Яка щаслива тварина.

Нагадаємо, під Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжі. Активісти чотири дні не могли допомогти дворнязі, але зрештою їхні зусилля увінчалися успіхом.

Ми також писали про те, що депутат із Харкова від партії "Опозиційна платформа - За життя" Саїд Джавід задекларував живого африканського лева.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя животные видео
LITE
Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів
Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів