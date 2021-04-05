Відео з голодним і дуже ледачим їжачком "розриває" мережу. На цього милаху можна дивитися вічно!
У мережі з'явився потішний ролик з їжачком, який міг поласувати їжею, але йому було лінь, і він вважав за краще розслабитися і просто лежати біля ласощів.
Відео з твариною опублікувала користувач мережі під ніком "веточка калейдоскопа" на своїй сторінці в Twitter.
На відео видно, як їжачок підповз до їжі, висолопив язик, а потім позіхнув, перекинувся на бік і став відпочивати.
я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут и вы посмотрите— веточка калейдоскопа (@VetaJaneva) April 3, 2021
он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок....
видео, благословлённое ангелами pic.twitter.com/tfaLaEYGWI
Дівчина, яка опублікувала відео в мережі, зазначила, що дивилася його 40 хвилин, а потім захотіла поділитися ним з іншими.
"Я дивилася це відео з їжаком рівно сорок хвилин, і ви подивіться. Він тягнеться до їжі... позіхає... і забиває, завалившись на бочок... відео, благословенне ангелами", - написала вона.
Користувачі мережі також прокоментували це відео.
- Солодкий малюк;
- У нашій сім'ї так робить не їжак, а я;
- Пташка, всі маленькі - такі живі істоти;
- Нам всім інколи потрібно побути цим їжачком!
- Все суєта;
- Яка щаслива тварина.
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