Відео з голодним і дуже ледачим їжачком "розриває" мережу. На цього милаху можна дивитися вічно!

У мережі з'явився потішний ролик з їжачком, який міг поласувати їжею, але йому було лінь, і він вважав за краще розслабитися і просто лежати біля ласощів.

Відео з твариною опублікувала користувач мережі під ніком "веточка калейдоскопа" на своїй сторінці в Twitter .

На відео видно, як їжачок підповз до їжі, висолопив язик, а потім позіхнув, перекинувся на бік і став відпочивати.

я смотрела это видео с ежом ровно сорок минут и вы посмотрите



он тянется к еде... зевает... и забивает, заваливаясь на бочок....



видео, благословлённое ангелами pic.twitter.com/tfaLaEYGWI — веточка калейдоскопа (@VetaJaneva) April 3, 2021

Дівчина, яка опублікувала відео в мережі, зазначила, що дивилася його 40 хвилин, а потім захотіла поділитися ним з іншими.

"Я дивилася це відео з їжаком рівно сорок хвилин, і ви подивіться. Він тягнеться до їжі... позіхає... і забиває, завалившись на бочок... відео, благословенне ангелами", - написала вона.

Користувачі мережі також прокоментували це відео.