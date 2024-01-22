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Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Понеділок 22 січня 2024 16:38
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Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото) Переможниця Місіс світу 2023 (фото: instagram.com/_juliacarolin_)
Автор: Іванна Пашкевич

У Лас-Вегасі завершився фінал міжнародного конкурсу краси Місіс світу. Україну на ньому представляла бізнесвумен, багатодітна мама та дружина нацгвардійця Олена Єлізарова. Однак вона, на жаль, не потрапила у топ-17.

До трійки фіналісток увійшли представниці Колумбії, Канади та Німеччини. У підсумку корона переможниці дісталася сліпучій блондинці з Німеччини Джулії Каролін.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку заходу в Instagram.

Що відомо про переможницю Місіс світу 2023

Джулія Каролін працює психологом і спеціалізується на зоотерапії - методі лікування пацієнтів за допомогою домашніх тварин.

Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Джулії Каролін (фото: instagram.com/_juliacarolin_)

Незадовго до фінального виходу красуня розповідала, що безмежно вдячна за знайомство з іншими учасницями.

"Ми поділяємо не тільки сцену, а й велику мету в душі. Я безмежно вдячна своїй родині, друзям і прихильникам під час цієї подорожі до "Місіс світу". Без усіх вас я б не змогла здійснити свою мрію", - писала володарка титулу у своїх соцмережах.

Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Джулії Каролін (фото: instagram.com/_juliacarolin_)

Загалом за корону переможниці боролися 38 красунь з усього світу.

Щоб отримати престижний титул, вони показували себе у конкурсах дефіле, демонстрували талант і витонченість.

Як ми вже зазначали, Україну на конкурсі представляла 37-річна Олена Єлізарова.

Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Олена Єлізарова (фото: instagram.com/y.yelizarova)

Вона є засновницею ювелірного бренду, а також дизайнеркою інтерʼєрів.

Не дивлячись на те, що Олена гідно представила нашу країну на міжнародному майданчику, у фінал красуня не потрапила.

"В першу чергу, я хочу подякувати усім нашим військовим чоловікам і жінкам, що боронять життя українців вже майже два роки!.. Я жінка, я мати, і я хочу миру моїм дітям, моєму народу та всьому світу!", - написала у себе у блозі Єлізарова напередодні фіналу Місіс Світу.

Місіс світу 2023: хто переміг та яке місце посіла Україна (фото)

Олена Єлізарова (фото: instagram.com/y.yelizarova)

Нещодавно ми розповідали, хто завоював титул Міс Америка 2024.

Також Вікторія Бекхем розкрила секрет стрункої фігури за допомогою тренувань.

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