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"Чувствую себя японкой". Украинка прокомментировала свою победу на конкурсе Мисс Япония 2024

Суббота 27 января 2024 14:44
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"Чувствую себя японкой". Украинка прокомментировала свою победу на конкурсе Мисс Япония 2024 Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)
Автор: Иванна Пашкевич

Обладательница титула Мисс Япония 2024, 26-летняя уроженка Тернополя Каролина Шиино, впервые прокомментировала свою победу на конкурсе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью украинки ТСН.

Подробности

Как призналась Каролина журналистам, она вообще не ожидала, что ей достанется корона.

"Я не думала, что одержу победу. Очень переживала, воспримут ли меня как японку. И вообще, возьмут ли меня. Я в шоке была", - отметила Шиино.

&quot;Чувствую себя японкой&quot;. Украинка прокомментировала свою победу на конкурсе Мисс Япония 2024

Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)

На победу красавицы японцы отреагировали по-разному.

Одни назвали это "знаком времени", а другие заявили, что обладательница этого титула должна выглядеть иначе. Основная причина критики - неяпонское происхождение.

"Я по-японски думаю. Я чувствую себя японкой. Япония должна меняться, есть много иностранцев, таких как я", - говорит Каролина, которая уже шесть лет не была в Украине.

&quot;Чувствую себя японкой&quot;. Украинка прокомментировала свою победу на конкурсе Мисс Япония 2024

Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)

О родине у нее остались только теплые воспоминания.

"Помню, как мы ели борщ, вареники. Я поправилась на 10 кг. Чувствую, что Украина - это мое что-то родное", - вспомнила Шиино.

Напомним, девушка переехала в Японию в пять лет. Выросла она в Нагое.

Каролина стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая выиграла конкурс красоты. Гражданство девушка получила только в 2022 году.

Недавно мы рассказывали, кто победил в конкурсе Мисс мира 2023 и какое место заняла Украина.

Также напомним, кто завоевал титул первой красавицы США.

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