"Чувствую себя японкой". Украинка прокомментировала свою победу на конкурсе Мисс Япония 2024

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью украинки ТСН .

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Как призналась Каролина журналистам, она вообще не ожидала, что ей достанется корона.

"Я не думала, что одержу победу. Очень переживала, воспримут ли меня как японку. И вообще, возьмут ли меня. Я в шоке была", - отметила Шиино.

Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)

На победу красавицы японцы отреагировали по-разному.

Одни назвали это "знаком времени", а другие заявили, что обладательница этого титула должна выглядеть иначе. Основная причина критики - неяпонское происхождение.

"Я по-японски думаю. Я чувствую себя японкой. Япония должна меняться, есть много иностранцев, таких как я", - говорит Каролина, которая уже шесть лет не была в Украине.

Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)

О родине у нее остались только теплые воспоминания.

"Помню, как мы ели борщ, вареники. Я поправилась на 10 кг. Чувствую, что Украина - это мое что-то родное", - вспомнила Шиино.

Напомним, девушка переехала в Японию в пять лет. Выросла она в Нагое.

Каролина стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая выиграла конкурс красоты. Гражданство девушка получила только в 2022 году.