Відчуваєте втому після їжі? Названо 4 причини різкого спаду енергії

З’їли обід - і одразу хилить на сон? Втома після прийому їжі може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям, які не можна ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Good food.
Дієтолог Фіона Хантер попередив, що постійне відчуття втоми після їжі може бути основною ознакою потенційно небезпечного стану здоров’я.
У медицині це відомо як постпрандіальна сонливість. Це може призвести до сонливості, низького рівня енергії, труднощів з концентрацією.
За словами експерта, точна причина не повністю зрозуміла, але є кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що це природна реакція організму на травлення.
Після їжі тіло перенаправляє потік крові до травної системи, а тимчасове переміщення крові від мозку може призвести до відчуття втоми та млявості.
Відчуття втоми після їжі є нормальним явищем, тоді як надмірна втома може бути ознакою певного стану здоров’я. До них належать:
Певні поживні речовини в продуктах можуть з більшою ймовірністю сприяти сонливості. Сюди відносяться страви з високим вмістом цукру або рафінованих вуглеводів, як-от білий хліб, рис і макарони, печиво та тістечка, а також білки, що містять триптофан, як-от індичка, курка, яйця, сир, риба, горіхи та насіння.
Якщо це типова проблема для вас, але вона не пов’язана з проблемою здоров’я, То дотримуйтесь таких порад:
Якщо ви постійно відчуваєте виснаження після їжі, то варто звернутися до лікаря за допомогою.
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