Чувствуете усталость после еды? Названы 4 причины резкого спада энергии

Съели обед - и сразу клонит в сон? Усталость после приема пищи может быть сигналом о проблемах со здоровьем, которые нельзя игнорировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Good food.
Диетолог Фиона Хантер предупредил, что постоянное чувство усталости после еды может быть основным признаком потенциально опасного состояния здоровья.
В медицине это известно как постпрандиальная сонливость. Это может привести к сонливости, низкому уровню энергии, трудностям с концентрацией.
По словам эксперта, точная причина не полностью понятна, но есть несколько теорий. Одна из них заключается в том, что это естественная реакция организма на пищеварение.
После еды тело перенаправляет поток крови к пищеварительной системе, а временное перемещение крови от мозга может привести к ощущению усталости и вялости.
Ощущение усталости после еды является нормальным явлением, тогда как чрезмерная усталость может быть признаком определенного состояния здоровья. К ним относятся:
Определенные питательные вещества в продуктах могут с большей вероятностью способствовать сонливости. Сюда относятся блюда с высоким содержанием сахара или рафинированных углеводов, такие как белый хлеб, рис и макароны, печенье и пирожные, а также белки, содержащие триптофан, такие как индейка, курица, яйца, сыр, рыба, орехи и семена.
Если это типичная проблема для вас, но она не связана с проблемой здоровья, то следуйте таким советам:
Если вы постоянно чувствуете истощение после еды, то стоит обратиться к врачу за помощью.
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