Названо продукти, які найдовше перетравлюються та призводять до здуття живота

Деякі продукти можуть затримуватися в організмі довше, ніж інші. Все через складність їх перетравлення або високу жирність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Які продукти найдовше перетравлюються

Проктолог Адрієн Бенджамін поділився чотирма основними продуктами, які найдовше затримуються в організмі, призводячи до миттєвих проблем, таких як здуття живота, і потенційно сприяючи захворюванням.

Червоне м'ясо

Червоне м’ясо, яке є основним продуктом багатьох дієт, є надійним джерелом білка. Однак, щоб повністю перетравитись, може знадобитись до 72 годин.

Повільне перетравлення пов’язане з багатим поживним вмістом червоного м’яса. Т ривалий час перетравлення може призвести до здуття живота та сильного дискомфорту.

Жирна їжа

Жири та складні вуглеводи розщеплюються нашими системами повільніше, що з одного боку допомагає регулювати рівень цукру в крові та забезпечує життєдіяльність.

Тоді як з іншого боку, дуже жирна їжа, така як гамбургери та картопля фрі, може викликати дискомфорт у травній системі.

"Високий рівень насичених і нездорових жирів у таких продуктах, як гамбургери, смажена курка, піца та китайські страви на винос, може вплинути на травлення та призвести до кишкових симптомів, таких як здуття живота та навіть діарею. Крім того, надмірна кількість солі або штучного цукру і підсолоджувачів можуть впливати на травлення", - додала медик.

Солодощі та газовані напої

Солодощі, газовані напої та хлібобулочні вироби, такі як пончики, тістечка та печиво, містять рафінований цукор, який може живити певні види бактерій у кишечнику. Це може призвести до того, що ці бактерії ферментують цукор, що може сприяти здуття живота та дискомфорту.

Подумайте про додавання корисних для кишківника продуктів, таких як:

імбир - сприяє травленню

кефір - наповнений пробіотиками

овочі - містить високий вміст клітковини

броколі та батат - сприяють безперебійній роботі травної системи

Сир та інші молочні продукти

Високий вміст жиру і кальцію в сирах, а також складність перетравлення лактози можуть уповільнити процес травлення. Ці продукти можуть затримуватися в організмі до 4-6 годин.