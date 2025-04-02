5 способів, які допоможуть насолоджуватись Великоднім столом без шкоди для здоров'я
Великдень українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня. Це свято родинного тепла, традицій і смачних частувань. Однак щедрий святковий стіл часто стає випробуванням для шлунка.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як насолодитися паскою та м’ясними делікатесами без шкоди для здоров’я.
Як харчуватись на Великдень
За словами нутриціолога Євгенії Белінської, Великдень - це про не лише смачну їжу, а про родинний затишок та традиції. Але часто після святкового застілля відчувається важкість, здуття та втома.
Однак, цього можна уникнути, не відмовляючи собі в улюблених страв. Названо поради, які допоможуть почуватися легко та енергійно:
- Почніть день правильно - не пропускайте сніданок. Оберіть легкий білковий прийом їжі - яйця з овочами або грецький йогурт із горіхами. Це допоможе не переїдати за столом
- Пийте більше води - перед застіллям випийте склянку води, адже так ви швидше відчуєте насичення. А от солодкі напої та газовану воду краще обмежити, щоб уникнути здуття
- Обирайте правильний баланс на тарілці - заповніть половину тарілки овочами, чверть - білком (м’ясо, риба, яйця), і ще чверть - складними вуглеводами (крупи, цільнозерновий хліб). Так вам буде ситно, але без важкості
- Додайте активність після застілля - замість того, щоб одразу лягати відпочивати, вийдіть на прогулянку або зробіть легку зарядку - це допоможе травленню
- Їжте десерти з насолодою, але в міру - не відмовляйтеся від паски чи сирника - насолода їжею важлива. Але їжте повільно та дослухайтеся до свого тіла, щоб не переїсти
Що робити, якщо після застілля виникла важкість
Якщо після великоднього застілля відчуваєте важкість у шлунку, ось кілька способів полегшити стан:
- Тепла вода або чай - випийте склянку теплої води з лимоном або трав’яний чай (м’ятний, ромашковий, імбирний), щоб покращити травлення
- Прогулянка - легкий рух допоможе організму швидше перетравити їжу та уникнути здуття
- Ферментовані продукти - кефір, йогурт або кисломолочний сир підтримають роботу кишківника
- Не лягайте одразу після їжі - краще посидіти або трохи походити, щоб уникнути печії
- Легке харчування наступного дня - дайте шлунку відпочити: їжте більше овочів, зелені, пийте багато води
- Ферментні препарати (якщо потрібно) - у крайньому разі можна скористатися аптечними засобами для покращення травлення, але краще не зловживати ними
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога та гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Economic times.
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