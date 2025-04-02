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5 способів, які допоможуть насолоджуватись Великоднім столом без шкоди для здоров'я

Середа 02 квітня 2025 11:15
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5 способів, які допоможуть насолоджуватись Великоднім столом без шкоди для здоров'я Як їсти на Великдень без шкоди для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Євгенія Белінська

Великдень українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня. Це свято родинного тепла, традицій і смачних частувань. Однак щедрий святковий стіл часто стає випробуванням для шлунка.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як насолодитися паскою та м’ясними делікатесами без шкоди для здоров’я.

Як харчуватись на Великдень

За словами нутриціолога Євгенії Белінської, Великдень - це про не лише смачну їжу, а про родинний затишок та традиції. Але часто після святкового застілля відчувається важкість, здуття та втома.

Однак, цього можна уникнути, не відмовляючи собі в улюблених страв. Названо поради, які допоможуть почуватися легко та енергійно:

  • Почніть день правильно - не пропускайте сніданок. Оберіть легкий білковий прийом їжі - яйця з овочами або грецький йогурт із горіхами. Це допоможе не переїдати за столом
  • Пийте більше води - перед застіллям випийте склянку води, адже так ви швидше відчуєте насичення. А от солодкі напої та газовану воду краще обмежити, щоб уникнути здуття
  • Обирайте правильний баланс на тарілці - заповніть половину тарілки овочами, чверть - білком (м’ясо, риба, яйця), і ще чверть - складними вуглеводами (крупи, цільнозерновий хліб). Так вам буде ситно, але без важкості
  • Додайте активність після застілля - замість того, щоб одразу лягати відпочивати, вийдіть на прогулянку або зробіть легку зарядку - це допоможе травленню
  • Їжте десерти з насолодою, але в міру - не відмовляйтеся від паски чи сирника - насолода їжею важлива. Але їжте повільно та дослухайтеся до свого тіла, щоб не переїсти

Що робити, якщо після застілля виникла важкість

Якщо після великоднього застілля відчуваєте важкість у шлунку, ось кілька способів полегшити стан:

  • Тепла вода або чай - випийте склянку теплої води з лимоном або трав’яний чай (м’ятний, ромашковий, імбирний), щоб покращити травлення
  • Прогулянка - легкий рух допоможе організму швидше перетравити їжу та уникнути здуття
  • Ферментовані продукти - кефір, йогурт або кисломолочний сир підтримають роботу кишківника
  • Не лягайте одразу після їжі - краще посидіти або трохи походити, щоб уникнути печії
  • Легке харчування наступного дня - дайте шлунку відпочити: їжте більше овочів, зелені, пийте багато води
  • Ферментні препарати (якщо потрібно) - у крайньому разі можна скористатися аптечними засобами для покращення травлення, але краще не зловживати ними

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога та гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Economic times.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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