Ось що станеться з організмом, якщо взагалі не їсти овочі
Овочі - ключове джерело вітамінів, клітковини та антиоксидантів, необхідних для здоров’я. Але що станеться, якщо повністю відмовитися від них? Дефіцит важливих нутрієнтів може призвести до важких проблем зі здоров'ям.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, які овочі обов'язково мають бути у раціоні.
Що буде, якщо не їсти овочі
Проблеми з травленням
За словами нутриціолога Олени Костюк, без клітковини кишківник починає працювати гірше, тому виникає закреп, здуття а накопичення токсинів.
Погіршення стану шкіри
Овочі - джерело антиоксидантів. Без них шкіра може стати сухою, тьмяною, з’явиться більше акне та зморшок.
Постійна втома та слабкість
Мікроелементи, як магній і калій, підтримують рівень енергії. Якщо їх не вистачає, то виникає постійна слабкість і занепад сил.
Важливо розуміти, що прийом вітамінів - це не панацея. Натуральні вітаміни з продуктів засвоюються краще.
"Не треба їсти овочі кілограмами! Достатньо 300-400 г на день, і твій організм скаже "дякую", - додала експерт.
Які овочі обов'язково мають бути у раціоні
Для підтримки здоров’я в раціоні обов’язково мають бути овочі, які забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та клітковиною. Ось найважливіші з них:
- листова зелень (шпинат, капуста кейл, рукола, салат) - багата на вітаміни А, С, К, фолієву кислоту та антиоксиданти. Підтримує роботу серця, покращує травлення і зміцнює імунітет
- броколі - містить багато клітковини, вітамінів C, K і фолієвої кислоти. Відоме своїми протизапальними властивостями та користю для серцево-судинної системи
- морква - джерело бета-каротину (провітаміну А), що підтримує зір, шкіру та імунну систему
- болгарський перець - один із найкращих джерел вітаміну С, що важливий для імунітету, здоров’я шкіри та засвоєння заліза
- томати (помідори) - містять лікопін, який є потужним антиоксидантом, що знижує ризик серцевих хвороб і певних видів раку.
- цвітна капуста - багата на клітковину, вітаміни С і К, а також сполуки, що сприяють детоксикації організму
- буряк - допомагає покращити кровообіг, підтримує здоров’я печінки та сприяє зниженню тиску
- часник та цибуля - мають протизапальні та антимікробні властивості, допомагають зміцнити імунітет і знизити ризик серцево-судинних захворювань
- гарбуз - багатий на бета-каротин, який підтримує здоров’я очей, шкіри та імунітету
- огірки - містять багато води, сприяють зволоженню організму та допомагають у травленні
Включення цих овочів у щоденний раціон допоможе зберегти здоров’я, енергію та гарне самопочуття.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Medical News Today.
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