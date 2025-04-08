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Відчуваєте втому після їжі? Названо 4 причини різкого спаду енергії

Вівторок 08 квітня 2025 12:25
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Відчуваєте втому після їжі? Названо 4 причини різкого спаду енергії Дієтолог розповіла, чому виникає втома після їжі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З’їли обід - і одразу хилить на сон? Втома після прийому їжі може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям, які не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Good food.

Чому виникає втома після їжі

Дієтолог Фіона Хантер попередив, що постійне відчуття втоми після їжі може бути основною ознакою потенційно небезпечного стану здоров’я.

У медицині це відомо як постпрандіальна сонливість. Це може призвести до сонливості, низького рівня енергії, труднощів з концентрацією.

За словами експерта, точна причина не повністю зрозуміла, але є кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що це природна реакція організму на травлення.

Після їжі тіло перенаправляє потік крові до травної системи, а тимчасове переміщення крові від мозку може призвести до відчуття втоми та млявості.

Відчуття втоми після їжі є нормальним явищем, тоді як надмірна втома може бути ознакою певного стану здоров’я. До них належать:

  • діабет або переддіабет - це може спричинити коливання цукру в крові після їжі, що може спричинити втому
  • харчова непереносимість або алергія - вони можуть викликати втому та інші симптоми після вживання певної їжі. Ведення харчового щоденника допоможе виявити проблемні продукти
  • анемія - нестача заліза або вітаміну B12 може сприяти постійній втомі
  • гормональні проблеми - сюди відноситься недостатня робота щитовидної залози, що може вплинути на рівень енергії та метаболізм

Певні поживні речовини в продуктах можуть з більшою ймовірністю сприяти сонливості. Сюди відносяться страви з високим вмістом цукру або рафінованих вуглеводів, як-от білий хліб, рис і макарони, печиво та тістечка, а також білки, що містять триптофан, як-от індичка, курка, яйця, сир, риба, горіхи та насіння.

Що варто робити

Якщо це типова проблема для вас, але вона не пов’язана з проблемою здоров’я, То дотримуйтесь таких порад:

  • подихайте свіжим повітрям або вийдіть на коротку прогулянку на вулицю після їжі
  • уникайте великих прийомів їжі
  • вибирайте цільнозернові вуглеводи замість рафінованих
  • відмовтеся від вуглеводів в обід
  • залишайтеся гідратованим
  • їжте регулярно і уникайте їжі пізно ввечері

Якщо ви постійно відчуваєте виснаження після їжі, то варто звернутися до лікаря за допомогою.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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