Відчуваєте втому після їжі? Названо 4 причини різкого спаду енергії

З’їли обід - і одразу хилить на сон? Втома після прийому їжі може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям, які не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Good food .

Чому виникає втома після їжі

Дієтолог Фіона Хантер попередив, що постійне відчуття втоми після їжі може бути основною ознакою потенційно небезпечного стану здоров’я.

У медицині це відомо як постпрандіальна сонливість. Це може призвести до сонливості, низького рівня енергії, труднощів з концентрацією.

За словами експерта, точна причина не повністю зрозуміла, але є кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що це природна реакція організму на травлення.

Після їжі тіло перенаправляє потік крові до травної системи, а тимчасове переміщення крові від мозку може призвести до відчуття втоми та млявості.

Відчуття втоми після їжі є нормальним явищем, тоді як надмірна втома може бути ознакою певного стану здоров’я. До них належать:

діабет або переддіабет - це може спричинити коливання цукру в крові після їжі, що може спричинити втому

харчова непереносимість або алергія - вони можуть викликати втому та інші симптоми після вживання певної їжі. Ведення харчового щоденника допоможе виявити проблемні продукти

анемія - нестача заліза або вітаміну B12 може сприяти постійній втомі

гормональні проблеми - сюди відноситься недостатня робота щитовидної залози, що може вплинути на рівень енергії та метаболізм

Певні поживні речовини в продуктах можуть з більшою ймовірністю сприяти сонливості. Сюди відносяться страви з високим вмістом цукру або рафінованих вуглеводів, як-от білий хліб, рис і макарони, печиво та тістечка, а також білки, що містять триптофан, як-от індичка, курка, яйця, сир, риба, горіхи та насіння.

Що варто робити

Якщо це типова проблема для вас, але вона не пов’язана з проблемою здоров’я, То дотримуйтесь таких порад:

подихайте свіжим повітрям або вийдіть на коротку прогулянку на вулицю після їжі

уникайте великих прийомів їжі

вибирайте цільнозернові вуглеводи замість рафінованих

відмовтеся від вуглеводів в обід

залишайтеся гідратованим

їжте регулярно і уникайте їжі пізно ввечері