Відчуваєте втому після їжі? Названо 4 причини різкого спаду енергії
З’їли обід - і одразу хилить на сон? Втома після прийому їжі може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям, які не можна ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Good food.
Чому виникає втома після їжі
Дієтолог Фіона Хантер попередив, що постійне відчуття втоми після їжі може бути основною ознакою потенційно небезпечного стану здоров’я.
У медицині це відомо як постпрандіальна сонливість. Це може призвести до сонливості, низького рівня енергії, труднощів з концентрацією.
За словами експерта, точна причина не повністю зрозуміла, але є кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що це природна реакція організму на травлення.
Після їжі тіло перенаправляє потік крові до травної системи, а тимчасове переміщення крові від мозку може призвести до відчуття втоми та млявості.
Відчуття втоми після їжі є нормальним явищем, тоді як надмірна втома може бути ознакою певного стану здоров’я. До них належать:
- діабет або переддіабет - це може спричинити коливання цукру в крові після їжі, що може спричинити втому
- харчова непереносимість або алергія - вони можуть викликати втому та інші симптоми після вживання певної їжі. Ведення харчового щоденника допоможе виявити проблемні продукти
- анемія - нестача заліза або вітаміну B12 може сприяти постійній втомі
- гормональні проблеми - сюди відноситься недостатня робота щитовидної залози, що може вплинути на рівень енергії та метаболізм
Певні поживні речовини в продуктах можуть з більшою ймовірністю сприяти сонливості. Сюди відносяться страви з високим вмістом цукру або рафінованих вуглеводів, як-от білий хліб, рис і макарони, печиво та тістечка, а також білки, що містять триптофан, як-от індичка, курка, яйця, сир, риба, горіхи та насіння.
Що варто робити
Якщо це типова проблема для вас, але вона не пов’язана з проблемою здоров’я, То дотримуйтесь таких порад:
- подихайте свіжим повітрям або вийдіть на коротку прогулянку на вулицю після їжі
- уникайте великих прийомів їжі
- вибирайте цільнозернові вуглеводи замість рафінованих
- відмовтеся від вуглеводів в обід
- залишайтеся гідратованим
- їжте регулярно і уникайте їжі пізно ввечері
Якщо ви постійно відчуваєте виснаження після їжі, то варто звернутися до лікаря за допомогою.
Вас може зацікавити
- 5 секретів, які допоможуть насолоджуватись Великоднім столом без шкоди для здоров'я
- Що станеться з організмом, якщо взагалі не їсти овочі
- Названо продукти, які найдовше перетравлюються та призводять до здуття живота
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.