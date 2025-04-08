Чувствуете усталость после еды? Названы 4 причины резкого спада энергии
Съели обед - и сразу клонит в сон? Усталость после приема пищи может быть сигналом о проблемах со здоровьем, которые нельзя игнорировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Good food.
Почему возникает усталость после еды
Диетолог Фиона Хантер предупредил, что постоянное чувство усталости после еды может быть основным признаком потенциально опасного состояния здоровья.
В медицине это известно как постпрандиальная сонливость. Это может привести к сонливости, низкому уровню энергии, трудностям с концентрацией.
По словам эксперта, точная причина не полностью понятна, но есть несколько теорий. Одна из них заключается в том, что это естественная реакция организма на пищеварение.
После еды тело перенаправляет поток крови к пищеварительной системе, а временное перемещение крови от мозга может привести к ощущению усталости и вялости.
Ощущение усталости после еды является нормальным явлением, тогда как чрезмерная усталость может быть признаком определенного состояния здоровья. К ним относятся:
- диабет или преддиабет - это может вызвать колебания сахара в крови после еды, что может вызвать усталость
- пищевая непереносимость или аллергия - они могут вызвать усталость и другие симптомы после употребления определенной пищи. Ведение пищевого дневника поможет обнаружить проблемные продукты
- анемия - недостаток железа или витамина B12 может способствовать постоянной усталости
- гормональные проблемы - сюда относится недостаточная работа щитовидной железы, что может повлиять на уровень энергии и метаболизм
Определенные питательные вещества в продуктах могут с большей вероятностью способствовать сонливости. Сюда относятся блюда с высоким содержанием сахара или рафинированных углеводов, такие как белый хлеб, рис и макароны, печенье и пирожные, а также белки, содержащие триптофан, такие как индейка, курица, яйца, сыр, рыба, орехи и семена.
Что стоит делать
Если это типичная проблема для вас, но она не связана с проблемой здоровья, то следуйте таким советам:
- подышите свежим воздухом или выйдите на короткую прогулку на улицу после еды
- избегайте больших приемов пищи
- выбирайте цельнозерновые углеводы вместо рафинированных
- откажитесь от углеводов в обед
- оставайтесь гидратированным
- ешьте регулярно и избегайте еды поздно вечером
Если вы постоянно чувствуете истощение после еды, то стоит обратиться к врачу за помощью.
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