Чувствуете усталость после еды? Названы 4 причины резкого спада энергии

Съели обед - и сразу клонит в сон? Усталость после приема пищи может быть сигналом о проблемах со здоровьем, которые нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Good food .

Почему возникает усталость после еды

Диетолог Фиона Хантер предупредил, что постоянное чувство усталости после еды может быть основным признаком потенциально опасного состояния здоровья.

В медицине это известно как постпрандиальная сонливость. Это может привести к сонливости, низкому уровню энергии, трудностям с концентрацией.

По словам эксперта, точная причина не полностью понятна, но есть несколько теорий. Одна из них заключается в том, что это естественная реакция организма на пищеварение.

После еды тело перенаправляет поток крови к пищеварительной системе, а временное перемещение крови от мозга может привести к ощущению усталости и вялости.

Ощущение усталости после еды является нормальным явлением, тогда как чрезмерная усталость может быть признаком определенного состояния здоровья. К ним относятся:

диабет или преддиабет - это может вызвать колебания сахара в крови после еды, что может вызвать усталость

пищевая непереносимость или аллергия - они могут вызвать усталость и другие симптомы после употребления определенной пищи. Ведение пищевого дневника поможет обнаружить проблемные продукты

анемия - недостаток железа или витамина B12 может способствовать постоянной усталости

гормональные проблемы - сюда относится недостаточная работа щитовидной железы, что может повлиять на уровень энергии и метаболизм

Определенные питательные вещества в продуктах могут с большей вероятностью способствовать сонливости. Сюда относятся блюда с высоким содержанием сахара или рафинированных углеводов, такие как белый хлеб, рис и макароны, печенье и пирожные, а также белки, содержащие триптофан, такие как индейка, курица, яйца, сыр, рыба, орехи и семена.

Что стоит делать

Если это типичная проблема для вас, но она не связана с проблемой здоровья, то следуйте таким советам:

подышите свежим воздухом или выйдите на короткую прогулку на улицу после еды

избегайте больших приемов пищи

выбирайте цельнозерновые углеводы вместо рафинированных

откажитесь от углеводов в обед

оставайтесь гидратированным

ешьте регулярно и избегайте еды поздно вечером