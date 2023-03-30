Відчуваєте слабкість і втому? Тримайте 5 можливих на це причин від лікаря

Анемія

Захворювання, яке може мати велику кількість різноманітних скарг. Вираженість симптомів залежить від ступеня важкості, швидкості розвитку та індивідуальних особливостей людини.

Найчастіше анемія стартує зі слабкості, підвищеної втомлюваності, зниження працездатності та погіршення пам'яті.

Для того, щоб точно діагностувати анемію, потрібно провести комплексне обстеження. На підставі результатів лабораторних досліджень необхідно визначити ступінь та тип анемії, а за допомогою інструментальних методів - з'ясовувати причину хвороби.

Дефіцит мікроелементів і вітамінів

Часто саме ця причина є найпоширенішою, адже в холодний період року немає різноманіття в харчуванні, тож організм вичерпує літні запаси. Впоратися з сонливістю і втомою допоможуть вітаміни А, В12, С і D.

Дефіцит вітаміну А викликає швидку стомлюваність, слабкість, а також погіршення зору. Недолік В12 уповільнює обмін речовин, клітини отримують менше кисню, і організм витрачає більше енергії.

Дефіцит вітаміну С призводить до швидкої стомлюваності, що позначається на загальному самопочутті. Дефіцит вітаміну D призводить до втоми.

Гормональний дисбаланс

У цьому випадку не можна робити поверхневі висновки, адже гормональний фон є досить складною частиною людського організму. Єдине, про що можна стверджувати напевне, це те, що дисбаланс призводить до порушення синтезу та розпаду білка, жирів, вуглеводів.

Це впливає на рівень енергії, яку може виробляти та використовувати організм.

Відновлення після інфекційних хвороб

Напевно, ви помічали, що навіть після одужання деякі симптоми захворювання відчуваються ще певний час. Так само відбувається і з підвищеним відчуттям втоми.

Ваш організм повертається до "штатного" функціонування, проте на це йому потрібен певний час. Часто подібні симптоми після захворювання відчувають ті, хто переніс Covid.