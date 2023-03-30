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Чувствуете слабость и усталость? Держите 5 возможных этому причин от врача

Пять причин повышенной усталости и слабости (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Время от времени все чувствуют себя обессиленными и истощенными. Так организм может сигнализировать о необходимости отдыха и восстановления. Кроме того, эти ощущения могут быть вызваны внешними факторами воздействия и изменениями в вашем состоянии здоровья.

Пятью наиболее вероятными причинами утомляемости поделилась врач-инфекционист Анастасия Лишневская на своей странице в Instagram.

Анемия

Заболевание, которое может иметь множество разнообразных жалоб. Выраженность симптомов зависит от степени тяжести, скорости развития и индивидуальных особенностей человека.

Чаще всего анемия стартует со слабости, повышенной утомляемости, снижения работоспособности и ухудшения памяти.

Для того чтобы точно диагностировать анемию, нужно провести комплексное обследование. На основании результатов лабораторных исследований необходимо определить степень и тип анемии, а с помощью инструментальных методов - выяснять причину болезни.

Дефицит микроэлементов и витаминов

Часто именно эта причина наиболее распространена, ведь в холодный период года нет разнообразия в питании, поэтому организм исчерпывает летние запасы. Справиться с сонливостью и усталостью помогут витамины А, В12, С и D.

Дефицит витамина А вызывает быструю утомляемость, слабость, а также ухудшение зрения. Недостаток В12 замедляет обмен веществ, клетки получают меньше кислорода и организм тратит больше энергии.

Дефицит витамина С приводит к быстрой утомляемости, что сказывается на общем самочувствии. Дефицит витамина D приводит к усталости.

Гормональный дисбаланс

В этом случае нельзя делать поверхностные выводы, ведь гормональный фон является достаточно сложной частью человеческого организма. Единственное, о чем можно утверждать наверняка, то, что дисбаланс приводит к нарушению синтеза и распада белка, жиров, углеводов.

Это влияет на уровень энергии, которую может производить и использовать организм.

Восстановление после инфекционных заболеваний

Наверняка вы замечали, что даже после выздоровления некоторые симптомы заболевания ощущаются еще некоторое время. Так же происходит и с повышенным чувством усталости.

Ваш организм возвращается к "штатному" функционированию, однако на это ему нужно определенное время. Часто подобные симптомы после заболевания испытывают перенесшие Covid.

Раньше мы рассказывали, что такое анемия и как ее вовремя распознать.

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