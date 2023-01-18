Що таке анемія та як її розпізнати: відповідь лікаря-терапевта

За даними Національної академії медичних наук України, станом на 2020 рік загальна кількість випадків залізодефіцитної анемії в Україні склала 287 412. Це означає, що проблема є досить поширеною та потребує лікування.

За якими симптомами можна визначити анемію розповідає терапевт Марія Тимченко на своїй сторінці в Instagram .

Симптоми анемії

За словами лікарки, анемія - це те захворювання, яке може мати велику кількість різноманітних скарг. Вираженість симптомів залежить від ступеня важкості, швидкості розвитку та індивідуальних особливостей людини.

"Найчастіше анемія стартує зі слабкості, підвищеної втомлюваності, зниження працездатності та погіршення пам’яті", - розповідає фахівець.

Якщо проблему не усунути вчасно, згодом можуть розвинутися:

задишка при невеликому фізичному навантаженні

біль в області серця

печіння та згладженості сосочків язика, спотворення смаку

сухість, лущення шкіри, болючі тріщини в куточках рота

пошкодження нігтів

ламкість і випадання волосся, зміна його структури

порушення менструального циклу

зниження артеріального тиску

Анемія може призвести до небажаних наслідків (фото: Freepik)

У результаті відбудеться ослаблення імунітету. У вагітних може бути ускладнена вагітність і шкода майбутній дитині внаслідок гіпоксії. Крім того, ймовірно, що ви лікуватимете все, але не анемію, та викинете дарма гроші на непотрібні препарати.

Як діагностувати анемію

Для того, щоб точно діагностувати анемію, потрібно провести комплексне обстеження. На підставі результатів лабораторних досліджень необхідно визначити ступінь та тип анемії, а за допомогою інструментальних методів - з’ясовувати причину хвороби.

Які можуть бути показники крові в разі анемії

Рівень гемоглобіну може бути різним залежно від ступеня хвороби:

I ступінь (легка анемія) - HGB 90-119 г/л у жінок, 100-129 г/л у чоловіків

II ступінь (середньої тяжкості) - HGB 70-90 г/л

III ступінь (важка) - HGB менше ніж 70 г/л

У нормі цей показник повинен бути 120-140 г/л у жінок, 140-160 г/л у чоловіків.

При анемії знижені такі показники:

еритроцити (RBC)

гематокрит (НСТ)

середній об'єм еритроцитів (MCV)

середній еритроцитарний гемоглобін (MCH)

середня концентрація гемоглобіну в одному еритроциті (MCHC)

ширина розподілу еритроцитів по об’єму (RDW)

Але середній об'єм еритроцитів може бути збільшений при фолієво- та В12-дефіцитній анемії, а тромбоцити (PLT) часто підвищені.

Найперше, що потрібно зробити для виявлення анемії, здати кров (фото: Freepik)

Що може стати причиною розвитку анемії

Спровокувати початок анемії певного типу можуть:

дефіцит феритину (норма - понад 30)

зниження або підвищення трансферину

залізо сироваткове (в нормі 5.5-34.5)

вітамін В12 (норма 193-800)

дефіцит фолієвої кислоти

Категорії людей, які найчастіше страждають на анемію:

професійні спортсмени. При посилених фізичних навантаженнях м’язи потребують підвищеної кількості заліза.

вегетаріанці. Через відсутність в раціоні м’яса вони не отримують необхідної кількості заліза, вітамінів і мікроелементів

донори крові. Часті здачі крові, можуть викликати постгеморагічну анемію.

вагітні та жінки, які годують. Під час вагітності заліза використовується у два рази більше.

люди похилого віку.

Якщо ви відчули в себе один із симптомів, краще заздалегідь звернутися до лікаря. Найоптимальнішим рішенням буде профілактично та регулярно здавати аналізи, щоб виявляти відхилення на ранніх етапах.